財經青紅燈》70萬高齡孤獨養老

全國老人、老宅等「雙老」現象，占比逐漸變大。（記者徐義平攝）

■徐義平

「孤獨」、「高齡」成為現今社會面臨的難題。根據內政部統計，去年第4季全國僅老人居住宅數已突破90萬宅，且是1年暴增逾10萬宅，顯見「孤獨養老」已在台灣擴散開來。

高齡且獨居的住宅、也就是「孤老宅」全台近70萬宅，占全國僅老人居住宅數比重超過77%，光從統計數字來看，全國就有近70萬名高齡長者現況是獨居；若以去年12月全國65歲以上人口數467.31萬人為基期，全國至少有15%的高齡長者處於獨居現況，其中又以雙北市較為嚴重。

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另觀察全國「老老照顧」情形，根據內政部統計，僅高齡者居住宅數中，有2名高齡長者的宅數，以及3名以上高齡者共同居住的數量合計約20.56萬宅，顯示至少超過20萬戶家庭已陷入老老照顧的現況。

且攤開最新統計全國22縣市、65歲以上高齡人口數占比，去年第2季高達11個縣市高齡人口數占比突破2成，也就是半數縣市已邁入超高齡社會，尤其是北市高齡人口占比最高、約23.61%，平均每4.23人就有1人是高齡者，第2名是嘉義縣，高齡人口占比約23.59%，桃園市、新竹縣市高齡人口數占比則相對低，約在14.76%至16.3%之間。

隨著台灣孤獨養老、老老照顧的數量逐漸增加，若既有住處是沒有電梯的老公寓或是要爬樓梯的老舊透天，對高齡長者出入行動上一定有所限制；根據內政部最新發布，去年第4季全國房屋稅籍住宅平均屋齡約33.76年，其中30年以上的老屋占比超過58%，六都中又以北市老屋占比最高、超過73%，也就是每1.36宅就有1宅是老屋。

雙北市是全國高齡孤獨養老比率最高、又碰上老屋占比全台較高的現況，「雙老」問題，加上房價負擔較沉重，陷入人老屋又老的雙北市政府必須正視這種社會現象正加劇惡化。

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