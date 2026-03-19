盤勢分析》股王股后齊創歷史天價

台股多頭氣盛，外資買盤歸隊，拉高昨日台指期結算。（資料照）

輝達GTC大會帶動台積電（2330）ADR前天走強，記憶體指標美光股價在財報公布前夕率先創高，台股多頭氣盛，外資買盤歸隊，拉高昨日台指期結算。股王信驊（5274）飆漲無極限，繼前天漲停後昨盤中再飆漲停，股后穎崴（6515）也大漲再創新高，中小型電子股全面噴出，櫃買OTC指數連2天大漲；記憶體飆股旺宏（2337）連續4天漲停，帶動多檔記憶體個股同步亮燈漲停；ABF載板指標欣興（3037）衝上新高，半導體相關供應鏈強勢演出，加權指數終場大漲512.01點，收在3萬4348.58點，成交量放大至9203億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，受到輝達GTC大會樂觀展望帶動，台積電重返1900元，台指期拉高結算，中東地緣風險淡化，但8成以上資金集中電子股，短線過熱，盤面以高價股與記憶體族群最強勢，股王信驊與股后穎崴齊創歷史天價，顯示內資大戶仍具信心；記憶體受美光市值飆高激勵，旺宏、威剛（3260）、宜鼎（5289）強勢亮燈，台積電緩漲較有利中小型股行情，留意美國Fed會議後市場熱錢流向。

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統一證券指出，台股前天受惠GTC大會及台積電秒填息等利多激勵下，收盤站上所有均線，技術面轉強，本週尚有光通訊及下週衛星展等題材支撐買盤，惟須持續關注油價變化。

3大法人昨合計買超185.3億元，其中外資買超93.2億元、投信賣超4.4億元、自營商買超96.5億元；外資台指期淨空單小減1609口，累積外資台指期淨空單約3.45萬口。（記者卓怡君）

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