石化市場大亂 華夏動態調整下游報價

華夏備料至5月無虞、報價採分階段動態調整。（取自證交所網站）

〔記者張慧雯、楊雅民／綜合報導〕美伊戰事造成全球石化市場大亂，PVC（聚氯乙烯）廠華夏（1305）發言人吳建興昨表示，今年首季原料備料已於去年第4季完成規劃，第2季料源也在美伊開戰前陸續訂妥，看乙烯、EDC（二甲基氨基丙基）等主要原料供應至4、5月無虞，下游報價則採分階段動態調整。

亞洲PVC廠商供應量緊縮

針對PVC價格走勢，吳建興說，中東緊張局勢促使原油、輕油、乙烯供應中斷，亞洲PVC廠商降載、檢修或宣告不可抗力，整體供應量緊縮，預料報價將持續上揚；總經理胡吉宏則補充，過去中國能取得低價油品，成本低、報價也具有優勢，如今低價油品已難取得，加上過去1年來受美國關稅政策影響，整體需求下滑，隨著美國近期將關稅暫時下調至15%，低於過去約20%水準，也有助於刺激市場需求回升。

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台橡仍有貨 不收季單、改收月單

台橡（2103）執行長蔡偉強也指出，戰爭造成裂解廠原料供應緊張且價格大漲，目前大家都在搶丁二烯、合成橡膠等主原料，導致供應緊張，日本、南韓合成橡膠廠已不敢報價，怕報了價沒有貨。

蔡偉強說，台橡仍有貨，但會優先保留給長約客戶，雖無法供應到百分之百，至少能供應7-8成，預期3月至第2季市場波動會非常大，難以預測，「台橡也不收季單，改收月單」，降低波動風險。

他坦言，目前台橡多數訂單報價都是事先談定的，3月戰爭初期會以合約談定的價格供應，4月會啟動新一輪訂單談判與價格轉嫁評估，並確保丁二烯與合成橡膠的貨源穩定，真正的轉嫁效益預計4月以後才能看出，目前供應策略會採合約與現貨搭配操作的模式。

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