攜手微軟 聯發科進軍光通訊 突破傳輸瓶頸

聯發科攜手微軟研究院開發主動式光纜技術。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕由聯發科（2454）、微軟研究院與其他供應商所組成的聯合研發團隊，宣布成功研發出採用微型化Micro LED（微發光二極體）光源的次世代主動式光纜（AOC），這款革命性的主動式Micro LED光纜設計不但擁有銅纜等級高可靠度，並大幅提升傳輸距離，突破資料中心傳輸瓶頸。

由於資料中心網路需在傳輸距離、功耗與可靠度之間進行取捨，銅纜雖然節能，但傳輸距離受限於2公尺以內；至於傳統的雷射光學傳輸距離雖然較遠，卻面臨高耗能問題，且故障率甚至高達銅纜傳輸的100倍。

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主動式Micro LED光纜 降低高達50%功耗

此次發表的全新主動式Micro LED光纜設計，結合聯發科的工程創新與微軟研究院的MOSAIC技術，以數百條平行運作、「寬頻低速」的Micro LED通道，取代傳統「窄頻高速」的雷射通道架構，有效解決既有技術限制與難題，降低高達50%的功耗。

聯發科副總Vince Hu表示，此次合作結合聯發科與微軟研究院深厚的技術能力與產業領導地位，藉由將Micro LED技術微型化，並整合至與現有資料中心設備相容的收發器中，能讓產業無縫採用此項新技術。

整合收發器 讓產業無縫採用

此款主動式Micro LED光纜聯合設計，可以在標準QSFP/OSFP封裝尺寸內提升至800 Gbps甚至更高的傳輸速率。雙方將持續探索微型化與準備量產的合作機會，以共同推動未來10億瓦（Gigawatt）等級大規模AI資料中心的發展。

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