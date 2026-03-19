穩定記憶體供應 三星電子擬採3-5年長約

三星考慮改採3至5年長約，圖為三星DDR MRDIMM記憶體模組。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕三星共同執行長兼記憶體晶片事業負責人全永鉉18日指出，公司正與主要客戶協商，將採購合約改為3至5年長約；這項較當前慣行的季度與年度合約延長許多的舉措，或許有助於穩定供應，緩解客戶面臨潛在需求波動。

三星共同執行長全永鉉18日在年度股東大會上發表演說。（歐新社）

路透報導，全永鉉在年度股東大會上表示，在人工智慧（AI）資料中心投資加劇的推動下，晶片產業進入「空前超級週期」，三星必須為各種情境做好準備。

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晶片產業進入空前超級週期

他說，「確實存在AI基礎設施投資過熱的疑慮，因此，在我們計畫持續抓住AI週期帶來的商機之際，也謹慎為各種情況做好準備」。

報導指出，三星股東對公司股價迭創新高讚譽有加，但也提出當前市場榮景能持續多久的疑問。全永鉉說，「對晶片業者而言，目前至關重要的是盡可能降低中長期業務不穩定性，並維持健康的記憶體供需環境」。

季度或年度約 將改變

他表示，改變目前季度或年度的合約模式，將有助於平緩供需的跌宕起落，從而提高業務穩定性。他指出，在AI狂潮的驅動下，預期今年記憶體需求仍強勁，而節節上升的價格恐衝擊電腦與手機的出貨量。

彭博報導，三星、SK海力士與美光科技主導全球記憶體供應，這3家公司近年已將生產主力轉向專用於輝達AI加速器的記憶體，導致傳統記憶體的供應出現短缺。

該短缺正開始衝擊企業利潤與營運計畫，並推升從筆記型電腦、智慧手機到汽車與資料中心等各類產品價格，許多人預期，記憶體的短缺可能持續惡化。

SK集團總裁崔泰源16日說，「AI實際上需要大量的高頻寬記憶體（HBM），而生產HBM必須使用晶圓」。他指出，「記憶體供應短缺是源於晶圓短缺，而確保更多晶圓需要至少4至5年的時間；因此當前的短缺恐將持續至2030年，我們預期晶圓的缺口超過20％」。

崔泰源指出，SK海力士執行長郭魯正將很快宣布新的DRAM價格穩定計畫。分析師認為，相關計畫可能包含與客戶簽署多年長約。

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