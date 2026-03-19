台股交易千股改1股 金管會將研議

立委建議現行台股交易單位可從「1千股（1張）」改為「1股」；金管會將在1個月內提出報告。（資料照）

1個月內提報告

〔記者王孟倫／台北報導〕台積電零股交易金額近來創下新高，金管會主委彭金隆昨赴立法院備詢時，有立委建議現行台股交易單位可從「一千股（一張）」改為「一股」；彭金隆回應，台灣要接軌國際市場，可以討論研議，但因涉及投資人交易習慣、整體系統重建等，未來政策能否落地，仍需審慎盤點，金管會將請證期局與證交所、櫃買中心蒐集國際制度與市場意見，並在一個月內提出報告。

立委郭國文質詢表示，台灣零股市場非常活躍，金管會應思考如何保障零股交易人權益，例如零股第一次撮合時間是開盤後十分鐘，可能錯失下單時機；此外，目前零股不能做信用交易，也不能做當沖，零股和整股差異化應消除。

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立委吳秉叡也說，外界關注資本市場交易公平問題，他主張「釜底抽薪」最根本做法，應檢討台股現股「千股一張」交易制度，並建議參考美股以一股為單位。

彭金隆說，台灣日均交易量達兆元，已非淺碟市場，越來越多國際投資人來投資，接軌國際很重要；但過去台灣用整張「一千股」為單位投資，交易制度要考量投資人習慣轉換或效益，包括是否改「一股」為單位、零股交易是否調整等，會有評估報告。

證期局局長高晶萍也說明，第一這是交易習慣的改變，第二是整個交易系統要改，以往的設計是千股，若改為「一股」，流量、管理、監視的資料設定也都要改，包括系統的調整、前後台等問題，都要考慮，還要考量這樣的調整是對市場、投資人最有利嗎？目前證交所正在評估，並持續蒐集各國資料。

證交所董事長林修銘說，交易方式改革會牽涉到券商系統須配合更改，且必須留意是否會因習慣不同，導致出現下錯單；他強調，這項改變究竟對台灣接軌國際市場有多大幫助？對普惠金融等多方效益有多大幫助？這些都必須納入評估。

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