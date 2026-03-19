中油油價2週吸收33億 5月氣源已掌握

政院「穩定物價小組」決議 4月桶裝瓦斯貨物稅減徵50％

〔記者林菁樺、鍾麗華／台北報導〕中東戰爭影響國際能源價格，朝野立委關切桶裝瓦斯、油價及電價等議題。經濟部次長賴建信昨赴立法院備詢時指出，政府首要目標就是貨源備足，三、四月的天然氣船都已調度完成，油價部分在三道平穩機制保護下，台灣中油已吸收三十三億元，政府也會協助透過增資等計畫改善中油財務；而五月氣源方面，中油已調度非中東地區至少十船，確保氣源無虞。

公共運輸票價不調整

另，行政院副院長鄭麗君昨召開「穩定物價小組」第二次臨時會報，會中決議新增自四月起液化石油氣貨物稅減徵五十％新措施（每桶廿公斤瓦斯減徵六．九元），同時積極推進五月天然氣調度作業；交通部也於會中報告指出，公共運輸票價不調整。

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荷姆茲海峽遭封鎖衝擊全球油氣供應，中油已確保國內三、四月天然氣供應無虞，五月氣源也在行政院指示下，積極尋求非中東地區氣源；中油說明，主要仍是美國、澳洲取代較多。

新購美天然氣 6月供應

根據中油盤點，五月原有八艘天然氣船會來自中東地區，另六艘視國內需求採購現貨，估十四艘氣船無法從中東地區進口，但中油已調度十艘，剩下四艘月底再決定；整體來看，中油已掌握五月大部分氣源。而六月新購的美國天然氣，也會自六月中下旬開始供應。

立委葉元之關切中油近兩週大幅度吸收油價，造成多大財務虧損。賴建信坦言，中油已吸收近三十三億元；至於中油財務能力是否還能承受，他表示，會協助中油資金籌應，包含提升授信額度、增資等。

中油過去的增資計畫，都未能送出經濟部大門，今年二月再提交四年三千五百億元增資計畫，主計長陳淑姿日前已證實，該案七月拍板。

立委陳秀寶則關切桶裝瓦斯對民生物價衝擊。賴建信表示，三、四月桶裝瓦斯從美國進口，沒有來自中東地區，目前貨源貨量充足。另針對台塑已調整三月桶裝瓦斯（LPG）價格，他也說明，LPG是自由競爭市場，經濟部能源署都有定期跟石化業者傳達政府希望穩定物價，也會密切注意產銷變化，關切是否有囤積或調度問題。多名委員關心，油氣補貼應納入桶裝瓦斯，經濟部也允諾會再討論。

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