黃仁勳︰百分百致力在台長期營運

輝達執行長黃仁勳表示，華府要完成川普總統任內將台灣40％半導體產能移至美國的目標，將「非常困難」。（法新社）

台積4成產能移美 川普任內很難達標

〔編譯魏國金／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳十七日在GTC大會上表示，儘管地緣政治緊張，但輝達仍「百分之百致力於」在以色列與台灣的長期營運。而隨著全球需求急速擴大，華府要完成川普總統任內將台灣四十％半導體產能移至美國的目標，將「非常困難」；他說，「我百分百確信，全球將依賴台灣一段非常、非常長的時間」。

在伊朗戰爭進入第三週之際，黃仁勳於GTC大會記者會上談到地緣政治疑慮時說，輝達在以色列有六千名員工，儘管運作穩定，但輝達關切他們的安全。他說，「我們百分之百致力於以色列的營運，我們會非常長久的在那兒發展；而這個百分之百對台灣也適用」。他指出，輝達在台灣的員工有數千人，他們已工作多年，「我們整個供應鏈在那兒」，有數百家合作企業，當中許多是全球最重要的公司。

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至於輝達對台積電的依賴，以及中國可能武力侵犯台灣，黃仁勳表示，「我唯一的期望是我們能共同合作、維持和平、著眼大局、保持冷靜，並竭力提升自身韌性」。

他指出，輝達將持續依賴以色列強大的產業基礎，也「百分之百確信我們與全世界將依賴台灣一段非常、非常長的時間」。

黃仁勳在前一天的GTC大會上表示，輝達正全速生產Spectrum-X乙太網路交換器。這是全球首款採用封裝光學技術（COP）的交換器，將光學零件直接裝置在晶片上，將電子轉化為光子，這項技術由輝達與台積電共同研發。

他在昨天的大會上也表示，輝達「需要非常、非常多兆美元規模的產能，我認為晶圓廠將會相當忙碌」。

他同時提到，在取得美國政府的出口許可，以及中國客戶的訂單後，已恢復H200晶片的生產。

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