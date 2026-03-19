SEMI逾半台灣會員認證 矽島地位難撼動

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸（中）指出，今年全球半導體產值可達到一兆美元。（記者洪友芳攝）

以台灣為首要生產基地 業務拓展首選根留台灣

〔記者洪友芳／新竹報導〕國際半導體產業協會（SEMI）昨發布最新調查，受惠人工智慧（AI）需求強勁，今年全球半導體產值預估將可突破一兆美元，比預期提早四年，二〇三六年也有望突破二兆美元。台灣半導體業面對此龐大市場機遇，也同步面對地緣政治、供應鏈重組、人才短缺與低碳轉型的多重挑戰，但仍有近半數受訪廠商首選根留台灣，更有過半受訪廠商以台灣為首要生產基地。

SEMI今年初針對供應鏈變局議題，首度以台灣半導體會員廠商高階主管為對象問卷調查，昨發布結果，揭示台灣半導體產業當前關注的關鍵議題與因應方向。

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今年全球半導體產值 估提前4年破兆美元

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，去年全球半導體產值達七七五〇億美元，先前預估市場產值將在二〇三〇年達到一兆美元，但在AI強勁需求帶動下，預期今年即可達標、提早約四年，二〇三六年更將超越二兆美元，進展飛快。

面對地緣政治與AI新變局，曹世綸指出，有近半數、四十九％受訪廠商在業務拓展首選根留台灣，生產製造基地擴展有約五十五．四％受訪廠商仍以台灣為首要生產基地，同時也跟隨客戶需求在美國、日本等國家布局。值得注意的是，約有八成委外封測廠商以馬來西亞為重點布局國家，顯示東南亞正成為特定業者的關鍵生產據點。在採購端方面，約六十八．一％業者面臨原物料漲價成本壓力。

曹世綸指出，約七十七％的業者面臨國內招募困難，整體人才充足度不足；令他大感驚訝的是連大型企業也感到很不足，可見半導體產業對人才質與量皆面臨嚴重缺口。最缺乏的領域為製程／製造工程、研發創新及設備製程支援三類，跨領域人才缺口更被業者視為未來三年最大產業瓶頸。

在低碳永續推動過程中，受訪業者認為需要更多的綠電來源，維持生產成本競爭力與精準預估碳排相關數據則是主要挑戰。

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