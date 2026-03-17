財經青紅燈》股市鬼故事很多

股市過度誇張的鬼故事，主管機關應該好好查一下，到底有無炒股嫌疑，還是譁眾取寵。（資料照）

■陳永吉

台股過去一年漲幅相當可觀，尤其很多個股漲幅以數倍起跳，這當中靠不少外資、券商的研究報告推波助瀾，不得不說很多報告寫得很翔實、研究員有扎實的基本功，但也有少數報告跟「鬼故事」一樣，講出來真是嚇死人。

國內某知名金控旗下投顧上週發了一篇旺宏（2337）的研究報告，「一個比DDR4更美好的故事」，先不看細部內容，光是「買進」評等、目標價300元，對當時股價才99元的旺宏來說，等於可以漲2倍，驚呆投資圈跟記者圈，而這篇報告出爐帶動旺宏股價已連拉2根漲停，排隊等買的人不少。

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這篇報告的立論點在於市場上eMMC出現巨大供需缺口，旺宏是主要受惠廠商，該產品直到2027年都仍持續缺貨，預估今年每季eMMC分別有1-2倍、60%-1倍、30-50%、20-30%的價格漲幅；算一算，最樂觀從第1季到第4季等於價格總共要漲10倍，然後旺宏產出估計增加25倍，該投顧預估旺宏2025年eMMC營收約8.6億元，2026年將大幅年增64倍至563億元、2027年達2300億元，所以旺宏今年EPS達30元、明年107元。

這是一個講述某項產品缺貨、價格大漲因此廠商暴賺的故事，但問題是缺貨可能是事實，但價格漲幅到底怎麼算出來的？是旺宏提供的嗎？而且報告把旺宏新增產能的產品良率訂在7、8成，且看產品漲價後的價格恐怕比台積電2奈米還貴，讓資深半導體記者看完報告後不禁噗哧一笑，這恐怕太看得起旺宏了。

台股大漲後，賺錢的故事很多，讓很多沒賺到什麼錢的投資人心癢癢，但股市只能相信真實的故事，過度誇張的鬼故事，主管機關應該好好查一下，到底有無炒股嫌疑，還是譁眾取寵，投資人與其相信這些鬼故事，不如買台積電零股或0050、科技股ETF，至少半夜不會被這些鬼故事驚醒，可以睡得安穩些。

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