鴻海AI機櫃 出貨倍數成長

鴻海董事長劉揚偉昨在美國跨海主持線上法說會，看好集團全年AI業務展望。（圖取自鴻海法說會直播）

雲端網路產品 最大營收來

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）董事長劉揚偉昨表示，受惠於AI需求快速擴張，集團旗下雲端網路產品貢獻去年營收占比已約4成，首度超越消費智慧產品成為最大營收來源，今年整體營運仍將強勁成長，且下游需求可望維持好幾年。

去年EPS13.61元 每股擬配息7.2元

鴻海昨公告去年稅後淨利1894億元，每股稅後盈餘（EPS）13.61元、每股擬配息7.2元，皆創歷年新高。劉揚偉說，今年第1季AI伺服器出貨持續放量，營收表現將優於過去5年季節性水準，並較去年同期強勁成長，其中AI機櫃出貨季對季成長高雙位數百分比；今年AI機櫃出貨倍數成長，在AI多元解決方案並進下進而帶動集團市占率提升。

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GPU與ASIC伺服器 產品結構約8比2

劉揚偉指出，全球大型雲端服務供應商資本支出今年正以「史無前例」速度擴張，鴻海可望達到每週出貨2000櫃的目標。AI除了帶動伺服器需求，還推升儲存與運算需求同步擴張，旗下高速交換機業務已連續2年倍數成長，今年將進一步加速上升。ASIC伺服器今年也會維持倍增動能，產品結構將逐步朝GPU與ASIC約8比2的市場結構靠攏。

在外部環境方面，劉揚偉指出，今年最大挑戰仍來自地緣政治與關稅變數，特別是中東局勢變化。鴻海已提前布局全球製造，據點由過去133個擴增至逾200個，透過區域化與在地化生產，提升供應鏈韌性與風險應對能力。

資本支出方面，鴻海預期今年仍將處於高峰期，並可能較2025年成長30%以上，主要投資於區域製造、自動化導入及AI核心產能擴充。財務長黃德才表示，雖然buy and sell模式將提高營運資金需求，但有助於擴大營收與獲利，集團將透過寄售（consignment）等模式調整，以在資金效率與成長動能間取得平衡，並以獲利極大化為核心原則。

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