房市度「小」月 50坪以上新案大減

低總價、小坪數住宅再搭配優付方案，較容易獲得購屋族青睞。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕因房貸緊縮、換屋協處實質執行困難，繼百坪以上新案式微後，近期連五十坪以上的新案也變得少之又少。觀察最新國泰房地產指數，二〇二五年第四季六都及新竹縣市五十坪以上的新案占比，其中新北市、新竹縣市均掛蛋，僅台南市約十四．三％最高，桃園市及高雄市則不到一％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，二〇二五年預售屋房價居高不下，相對低總價、小坪數住宅再搭配優付方案，較容易獲得購屋族青睞。此外，房市景氣走弱時，因換屋族普遍沒有急迫性買房需求，通常會推遲購屋計畫，建商也會減推或延後中大坪數產品推案進度，導致此類房型占比下滑。若未來景氣回溫，中大坪數房型占比應會回升。

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新北、桃園、台南 20至30坪宅逾5成

反觀二〇二五年第四季，二十至三十坪的小坪數規劃則占大多數，其中台北市占比約四十五．二％、新北市五十．四％、桃園市七十六．九％、台南市約六十二．九％；新竹縣市、台中市以及高雄市則以三十至四十坪占比最高，其中新竹縣市占比八成、台中市約占七十一．一％，高雄市約六十九．八％。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，少子女化、不婚不生衝擊家戶人口數，二〇〇九年平均約三人，到了二〇二五年僅約二．五一人，因此對住宅空間需求面積縮減。

最關鍵的是，預售新案坪數天花板直接連結總價天花板，而總價天花板則歸因於央行豪宅限貸令，針對台北市七千萬元以上、新北市六千萬元以上以及其他地區四千萬元以上高價住宅的房貸成數管制，尤其二〇二四年九月實施的第七波選擇性信用管制把成數降到三成，且無寬限期，限制買方進場意願，也使建商推案空間受到限縮，若加計高公設比因素，使得實際得房面積更小。

黃舒衛認為，從二〇一〇年選擇性信用管制至今，超過十五年以貸款管制限制高價住宅的長期抗戰初衷，確實凍結整個豪宅市場買氣，但管制總價的天花板堅持不改，卻也成為扼殺一般住宅規劃、破壞土地最有效利用、扭曲價格機能的幫兇。

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