〈財經週報-關稅生波〉面對川普法律工具 學者籲堅守台美投資MOU

專家針對「關稅戰2.0」的看法

記者廖家寧／專題報導

美國對等關稅變局，台灣半導體、科技業相關的232條款部分不受此判決影響。（歐新社）

面對美國對等關稅變局，學者認為，川普應會利用「貿易法」122條款150天緩衝期到期前，找出能補齊關稅收入缺口的法律工具，但半導體、科技業相關的232條款部分不受此判決影響，台灣要盡可能保住這部分以延續優勢，若協議有重談必要，也是待美方提出，台灣被動回應即可。

中經院長連賢明表示，整體台美貿易協定包含兩個部分，一是對等關稅協定 (ART)，可將其視為準自由貿易協定，台灣對美開放市場及採購承諾，以換取美國對台對等關稅15%不疊加，目前判決失效只會影響到這部分。另一部分是台灣模式的投資MOU，民間投資美國2,500億美元，換取半導體及高科技232條款的最惠國待遇和雙邊投資合作，這部分攸關台灣科技產業，「要盡量想辦法保留，才能延續台灣科技業的關稅優勢」。

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對於關稅變局走向，連賢明認為，如今川普若要在法律限制下維持對等關稅的類似效果，只能尋求「替代路徑」改以既有貿易法條逐一啟動調查。另，日、韓智庫也多認為日韓與美重談協議的可能性不高，研判川普應會以其他工具維持對等關稅架構。

中經院資深研究員、前駐歐盟代表李淳表示，川普維持2個「不變」，一是以關稅調整貿易逆差及吸引投資的政策不變，一是2026年關稅財政收入預估不變，現在就進入「A法不通就換BCDE法」的階段，然而，在各法都有其限制，不若IEEPA「完美」的情況下，混亂與不確定已成定局。

台若不履行貿易協議 恐被美列箭靶

李淳指出，目前全球只有中國被認定有不公平貿易協議，正在繳納301條款關稅，但須注意301條款的不公平貿易要件亦包含「對手不履行貿易協議」，因而台美協議的生效及履行也可能是未來的調查對象，加上台對美貿易順差大，很可能是標靶。

至於台灣是否應重談協議，連賢明建議，若重談等於台灣主動撕毀協議，對後續台美合作將十分不利，貿然停止或推翻協議恐面臨報復課稅等負面影響。

李淳也認為，處理變數的方式絕非否定台美協議，反而必須更加保護珍惜，台灣原本受限於政治因素不易排在協商前段，現因台美協議的存在，相當於一張無價的「免排隊快速通關卡」，是變局下管控變數的關鍵資產，縱然未來ART有重談必要，也應等美方主動提出，台灣被動回應即可。

李淳建議，政府應考慮將投資MOU與ART協議脫鉤處理，投資MOU部分我國條件優於對手，應盡快送立法院審查並生效，入袋為安；ART部分，因美方內部法律變數還需調整暫時無法送審，但不應影響政府啟動透明化機制，可利用此空檔爭取各界共識，也向美國展現我方維護承諾的誠意。

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