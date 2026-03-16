〈財經週報-關稅生波〉台灣15%不疊加變122條款 傳產工具機傷最重

台灣工具機受到關稅海嘯及中東戰爭擾亂，是受傷最重的產業。 （中央社）

記者林菁樺／專題報導

台灣產業受美國關稅政策衝擊對照表

美國總統川普政府重返白宮以來，全球貿易體系進入「關稅戰2.0」時代。對台灣製造業而言，過去一年美國關稅政策如搭乘雲霄飛車，從最初的高額稅率、實體磋商的談判曙光，近期又因美國司法體系擋下川普關稅，台灣工具機是關稅海嘯受傷最重的產業，除稅率仍略高日韓外，新台幣匯率貶值幅度也輸日韓，雖然今年前2月出口稍微止血，但今年產業景氣再受到中東戰爭擾亂、營運有壓。

回顧川普關稅稅率「一路變變變」，自去年4月首波面臨高達「32%+MFN（最惠國待遇）」；同年8月爭取降至「20%+N」；在行政院副院長鄭麗君親自率領台灣談判小組多次赴美進行實體磋商，今年1月底迎來重大突破，台美雙方談妥將稅率調降至「15%且不疊加」，2月中正式簽署台美對等貿易協定(ART)。但2月下旬美國最高法院裁定「對等關稅」違法，川普政府隨即引用「貿易法」122條款，暫時對全球徵收10%+MFN稅率，執行150天。

請繼續往下閱讀...

部分競爭國家有FTA 台美ART仍是最佳解

經濟部補充，川普多次在社群上稱將把10%調升至15%，後續要密切關注相關發展。經濟部說明，ART的關稅是15%不疊加，與122條款稅率10%但要疊加，看似不會相差太遠，但部分競爭國家有自由貿易協定（FTA），台美ART簽署的優惠架構仍是當前國際政治現實下的「最佳解」。

傳統產業中，工具機依舊是受傷程度最深，去年稅率在24%至36%

之間，在最新疊加機制下，平均稅率約落在14%，相較於日本的12.6%與韓國的10%，台灣仍顯弱勢。工具機業者直言，日韓擁有美日貿易協定、美韓FTA的「護身符」，若原先談妥的ART不疊加條款能落實，台灣工具機稅率本是可以低於日韓，「目前的競爭條件，基本上回到川普上任前的原點。」

除了稅率衝擊，隨著中東戰事延燒導致避險情緒升溫，亞洲主要貨幣紛紛走貶，相對於日圓與韓元的貶值幅度，新台幣匯率相對較強，尤其日圓大貶，仍對出口為重的工具機無疑是重拳，削弱台灣工具機與機械產品在北美市場的報價競爭力。

工具機競爭條件 回到川普上任前

不過，台灣工具機業展現出韌性，業者已加速布局東南亞、印度、東歐等市場。業界強調，無論匯率或稅率，只要環境穩定，就能恢復正常的商業活動，看好今年工具機景氣不遜於去年，同時呼籲政府須持續向美方爭取維持ART既有優勢，要讓台灣與日韓站在「公平競爭」的起跑線上。

機械業也面臨相似處境，目前機械類稅率已調降至11.5%，與日、韓及歐盟的10%至11.1%大致持平。雖然落差縮小，但相較於ART談判初期的樂觀預期，競爭優勢已顯著縮減。

至於手工具與水五金產業表現則相對穩健，台灣在這些領域的主要競爭對手為越南與中國，除稅率較優於競爭國，也憑藉高品質、高客製化的研發能力，保有一定的市場領先地位。至於汽車零組件產業屬於232條款項目，不受新變動影響，目前台灣與主要對手如歐盟、日、韓稅率相當，形成相對公平的競爭格局。

若將時間軸拉長，經濟部坦言，與2024年「對等關稅」實施前相比，台灣的一般化學、建材、紡織成衣、運輸工具及機械業仍承受結構性衝擊，政府也對此祭出加強輔導措施，例如經濟部特別預算匡列460億元支持傳產等落實轉型工作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法