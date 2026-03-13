美啟動新301調查 葛里爾：已簽協議獨立存在

中國電動車積極在海外擴張產能，恐又會遭加徵關稅。圖為中國江蘇省南京港等待出口的汽車。（資料照，法新社）

台日韓歐盟等16貿易夥伴入列 鎖定過剩產能 中國剉咧等

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國貿易代表署（USTR）十一日宣布，將依據「貿易法」第三〇一條款，對台灣、中國、歐盟、日本、南韓、新加坡、瑞士、挪威、印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國、越南、孟加拉、墨西哥及印度等十六個貿易夥伴展開調查，檢視這些經濟體的製造業是否存在結構性產能過剩和相關政策問題；至於這項調查對已達成貿易協議的影響，美國貿易代表葛里爾表示，這些協議是「獨立存在」的。

葛里爾表示，調查將鎖定存在「結構性產能過剩」證據的經濟體，評估指標包括持續的貿易順差、對美雙邊貿易順差，以及擁有閒置或未充分利用的產能，「我們預期這項調查將揭露多種與產能過剩和生產相關的不公平貿易行為」。

中國電動車海外倒貨被點名

USTR在公告中提到，多個產業已被視為產能過剩的案例，例如中國汽車產業。中國的電動車產能已超過國內需求，但中國最大的電動車廠比亞迪仍積極在海外擴張產能，包括在泰國、巴西、匈牙利和土耳其等，並計畫擴大歐洲市場布局。

美國最高法院二月裁定，總統川普去年四月依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的全球性關稅違法，川普隨後依「貿易法」第一二二條款對各國商品加徵十％關稅，並自二月廿四日起生效，為期一五〇天。

葛里爾指出，針對這項調查，四月十五日前將開放公眾評論，並自五月五日起舉行公聽會，目標是在目前以一二二條款徵收關稅的一五〇天期限（預計七月中）到期前完成調查，同時做出結論，並在必要時提出包括徵收關稅、收服務費、進行談判等措施，但未透露新關稅稅率將有多高。

針對三〇一調查是否影響美國和其他國家已達成的貿易協議，葛里爾說，在這些協議中，相關國家同意取消大量關稅和非關稅壁壘，美國也承諾調整對他們加徵的關稅，或在某些情況下，針對二三二條款關稅進行調整，這些協議是「獨立存在」的。

他強調，這些國家希望維持協議，川普總統同樣希望維持；當三〇一調查進入尾聲，若涉及關稅問題，川普政府會通盤考量這些國家所做的承諾和執行情況，而包括產能過剩、強迫勞動等問題，在美國和一些國家達成的協議中都有提及。

此外，葛里爾表示，預計最快十二日下午啟動另一項三〇一調查，將檢視其他國家在打擊強迫勞動方面的作為，約六十國被列入調查對象。且未來幾週還可能就數位服務稅、藥品定價及海洋污染等展開三〇一調查；而美國商務部也依「貿易擴張法」第二三二條進行其他貿易調查。

