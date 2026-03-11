書劍集》從關稅到油價 升降息無法掌控的因素

台灣中央銀行與美國聯準會（Fed）等都將在下週召開最新的貨幣政策會議。（資料照）

中央銀行常被視為是現代經濟的重量級玩家，每次政策利率的調整，總是立刻牽動金融市場的起伏，但這個玩家卻必須在困局內求出路，無法主動大展身手；不管是對等關稅或是戰爭，都是外部環境變動帶來的衝擊，不由央行掌控。下週全球各主要央行的貨幣政策會議，還是按兵不動等著翻看新數據的機會最大。

貨幣政策的主要目標在對付通膨，物價波動幅度是決定升降息的關鍵。台灣中央銀行與美國聯準會（Fed）、歐洲央行、英國及日本央行等都將在下週召開最新的貨幣政策會議，並會首度將美、以對伊朗的戰爭因素納入決策考量；不過，從過去的經驗可以預測，戰爭或因戰爭消息而起伏的油價，將暫時不會主導政策利率的調整。

俄羅斯於二〇二二年二月全面入侵烏克蘭，全球政經界同受震撼，國際貨幣基金（IMF）在當年四月出版的「世界經濟展望」報告中，下調當年全球經濟成長率預測〇．八個百分點，由四．一％減至三．三％，物價受到的衝擊更大，「戰爭引發的大宗商品價格上漲和不斷擴大的價格壓力導致二〇二二年已開發經濟體通膨率預計為五．七％，新興市場和發展中經濟體通膨率預計為八．七％，分別比前一次的預測高出一．八和二．八個百分點」。

俄烏戰爭使得通膨率回降無望，美國聯準會雖因而於二〇二二年三月帶頭急升息，但美國當時已連續三個月的物價年增率超過五．五％，且前一年下半年起就隱然有通膨的壓力，俄烏戰只是推波助瀾。

近日美國聯合以色列空襲伊朗，再使油價飆高，油價雖非決定物價的唯一因素，此時物價漲幅也在持穩狀態，不同二〇二二年；然而，根據美國能源資訊局（EIA）的統計，美國煉油廠在產地購買的原油價格從二〇二二年六月每桶約一一三美元，下滑至二〇二五年十二月的五十六美元左右。二年多來，美國一般物價年增率不受對等關稅的徵收有太大衝擊，部分原因即在於油價的穩定走低。

油價因戰爭而變，可能拉抬物價，全球央行不會視若無睹；不過，戰爭來得突然，規模與持續時間未定，不確定因素太多，金融市場也還在適應。中央銀行傾向停看聽的決策本質，下週應暫時不會有太多改變。

