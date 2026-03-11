自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

降物價衝擊 卓揆︰已啟動緊急措施

2026/03/11 05:30

中東戰火恐推升我油、物價；行政院長卓榮泰昨指出，政府已啟動油價雙緩漲、緊急緩漲機制。（路透資料照）中東戰火恐推升我油、物價；行政院長卓榮泰昨指出，政府已啟動油價雙緩漲、緊急緩漲機制。（路透資料照）

〔記者陳治程、廖家寧／台北報導〕美國與以色列二月底對伊朗發動軍事行動，外界憂心中東戰火恐推升我油、物價；對此，行政院長卓榮泰昨指出，政府已啟動油價雙緩漲、緊急緩漲機制；同時減徵汽柴油及貨物稅五十％、補貼農漁業用油十四％，同時監測民生商品價格、產業供應鏈衝擊，緩解民生壓力。

卓榮泰昨赴立院進行施政報告並備詢，會前受訪表示，針對中東情勢對整體經濟環境影響，政府已召集經濟部、外交部、財政部、交通部及金管會等相關部會，就各主管業務進行分析並做出重要決策；另由行政院副院長鄭麗君召開物價穩定小組會議，就近期物價及油價變動進行討論。

卓揆強調，對油價波動，除維持已實施的油價平穩措施及亞鄰最低價的「雙緩漲機制」，另同步啟動「緊急緩漲機制」，由政府吸收部份成本。經濟部說明，緊急緩漲機制是在扣除雙緩漲機制的應漲部分後，由政府再吸收至少六成，以減輕民生產業及整體經濟與物價的衝擊。此措施週一首次實施後，當日國內油價調漲一．五元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財