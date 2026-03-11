2025年國民所得毛額 我勝日韓 韓媒︰台灣是晶片最大贏家

GNI 小辭典

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓央行十日公布數據顯示，去年南韓人均國民所得毛額（GNI）為三萬六八五五美元（約一一七．四萬台幣），為連續第三年停留在三．六萬美元區間，低於日本的三．八萬美元（約一二一萬台幣）、台灣四萬五八五美元（約一二九．三萬台幣）。專家指出，台灣因受益於半導體產業蓬勃發展，因此國民所得大增。

南韓人均GNI 連3年停3.6萬美元

《韓聯社》報導，南韓央行的初步數據顯示，去年南韓人均GNI為三萬六八五五美元，較二〇二四年的三萬六七四五美元略增〇．三％；雖然去年南韓國內生產總值（GDP）年增四．二％，但因韓元兌美元貶值，人均GNI增幅不到一％。

請繼續往下閱讀...

南韓人均GNI在二〇一四年首次超過三萬美元，二〇二一年增至約三．八萬美元。但二〇二二年因疫情和韓元貶值，人均GNI跌至約三．五萬美元，然後在二〇二三年增加二．七％而反彈至三萬六一九五美元，但二〇二四年和去年的增幅分別僅一．五％和〇．三％，導致人均GNI連續第三年停留在三．六萬美元區間。

南韓央行表示，受外匯供需失衡、南韓投資人大量投資海外證券等因素影響，去年韓元兌美元匯率貶值四．三％。

台灣IT製造業占比 是南韓的3倍

南韓央行國民所得部部長金華容表示：「台灣的資訊科技（IT）製造業占比是我們的三倍，因此他們從半導體蓬勃成長中獲益匪淺。」他說，假設韓元兌美元匯率不再產生影響，預計到二〇二七年，南韓人均GNI將超過四萬美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法