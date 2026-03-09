好野人財富年增56.4％ 資產規模2.25兆

我國高資產「財富管理規模」攀升到2.25兆元、年增逾56％，創歷史新高紀錄。（中央社資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕我國「好野人」（億元富豪）的資產規模已突破二．二五兆元，根據金管會統計，截至今年一月底，我國銀行業資產逾億元的高資產財管客戶達二萬一五四三人、年增七十六．九七％；高資產「財富管理規模」（AUM）則攀升到二兆二五八九億元、年增五十六．三七％，創歷史新高紀錄。

金管會指出，二〇一九年底推出「財富管理新方案」（財管二．〇方案），並於二〇二〇年八月訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，放寬銀行對資產達一億元以上客戶提供多元商品和諮詢服務的條件，同時提升銀行商品研發能力和專業人才培育，促進財富管理市場發展。

請繼續往下閱讀...

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，高資產業務較去年大幅成長，有越來越多銀行投入高資產財管，成為兵家必爭之地，且無論客戶數或是AUM都大幅擴增。

至於整體高資產客戶AUM資產配置組合，以存款為主、占比達四十三．九％，其餘依序為基金占十六．五％、債券占十四％、保險占十一．八％、境外結構型商品占七．三％。

銀行局分析，存款比重降低，主要受到市場預期降息，看好未來相關投資，使得高資產人士增加理財的配置；其中，結構型商品比重創二〇二二年六月以來新高。

另，證券業方面，目前有十家券商開辦財管二．〇，至一月底累計達一七五五人，累計交易金額四六五二億元；若與去年一月底相較，累計客戶數增加五八二人，交易金額增加一八七四億元、年增六十七％。

此外，檢視目前券商、投信進駐高雄專區的申請及審查狀況，截至目前有十六家投信投顧業者向金管會申請高雄專區試辦業務，十四家核准；且有十二家證券商向金管會申請高雄專區試辦業務，有十家經核准在案。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法