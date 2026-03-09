台股震盪難免 法人︰後市不看淡

法人認為，預估今年台股企業獲利年增26.5％，無須看淡台股走勢。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕受地緣政治影響，上週台股大跌逾一八〇〇點，外資週賣超累計三一七〇億元、創史上單週最高賣超金額，加上上週五美股四大指數收黑、台積電ADR跌逾四％，新加坡富台指大跌逾三％，台指期夜盤也狂跌千點，不少投資人「剉咧等」。法人認為，市場短期避險升溫，但預估今年台股企業獲利可望超越五兆元、年增二十六．五％，無須看淡台股走勢。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，台股受國際地緣政治衝擊出現劇烈震盪，從成交量下滑可看出盤面追價意願謹慎，在國際能源價格快速攀升恐影響通膨的考量下，市場短期避險升溫，預料後續震盪整理機率升高。至於外資加大賣超力道，則著眼於美伊戰爭風險升溫，一旦市場恐慌降低或談判可能性提升，外資可望緩和調節壓力。

野村投信也表示，中長期來看，AI投資主軸已明確，包括T‑Glass、記憶體與CoWoS等關鍵資源持續偏緊，同時AI資本支出維持高檔，雲端巨頭今年資本支出顯著上修，市場資金自軟體評價壓力轉向硬體基建的確定性，形成「買硬不買軟」的結構性輪動，若拉回後技術面支撐確認，台股仍具中長線布局價值。

元大投顧董事長胡睿涵則重申「漲時重勢、跌時重質」、「別人恐懼、你要貪婪」兩大核心操作重點。元大投顧認為，儘管現階段變數仍多，但籌碼表現卻比想像中穩定，有助日後多頭反攻。

至於美以對伊朗軍事行動，能源市場受到明顯衝擊，美國聯準會預計三月十七至十八日召開會議，加上台股聚焦二月營收與法說，穩健操作者可逢低布局高殖利率相關個股。

