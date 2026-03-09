法人估短線油價漲幅受抑 金價將恢復漲勢

油價飆升帶來抗通膨需求，可望支撐金價再度走高。（彭博資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕荷姆茲海峽遭伊朗封鎖，杜拜原油最新報價飆破每桶一〇〇美元，市場認為恐影響通膨，使美國降息機率降低，帶動美債殖利率走升，投資人以現金為王，先前漲幅較高的黃金白銀成為變現首選，造成金價走弱。法人認為，短線來看油價漲幅將受抑制，金價在短暫流動性恐慌結束後將迅速恢復漲勢。

法人認為，在荷姆茲海峽衝突升級的背景下，全球能源市場面臨嚴峻挑戰，摩根大通更警告若封鎖持續三至四週，布蘭特油價恐突破每桶一〇〇美元，恐重演一九七〇年代能源危機，推升通膨並衝擊脆弱的世界經濟。好消息則是，OPEC+同意自四月開始增產，另美國承諾提供護航與政治風險保險，加上全球原本供給過剩的格局，短期內油價漲幅或受抑制，但若荷姆茲海峽持續封鎖，油價仍有上行風險。

至於金價後市，期元大S&P黃金研究團隊表示，黃金向來為避險資產首選，但根據過去經驗，黃金唯一避不了的風險就是「流動性風險」，也就是說，當投資人迫切需要抱持較多現金部位時，黃金往往成為變現的最佳標的。

抗通膨需求 可望支撐金價走高

不過，在短暫的流動性恐慌結束後，黃金都迅速恢復漲勢，中東區域戰事可能無法很快結束、油價飆升帶來抗通膨需求及川普總統可能端出更多樣的關稅政策等，可望支撐金價再度走高；也提醒投資人近期貴金屬市場波動大增，投資前要注意風險，須嚴守操作紀律，善設停利停損點。

