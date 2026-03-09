油價若續漲 中國恐現停滯性通膨

油價若持續漲下去，恐導致中國出現停滯性通膨，阻礙中國的經濟復甦。（路透資料照）

雖可能推升物價、緩解通縮 但將加劇失業問題 經濟復甦更困難

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國和以色列聯合空襲伊朗，伊朗展開報復行動，並放話封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價飆漲。中國經濟學者警告，儘管能源成本升高可能會讓長年對抗通縮的中國鬆口氣，但油價若持續漲下去，恐導致中國出現停滯性通膨（stagflation），阻礙中國的經濟復甦。

高成本將迫使工廠減產、裁員

北京大學經濟學院教授蘇劍表示：「油價上漲可能導致中國出現停滯性通膨，雖有助於增加通膨率，卻也導致經濟成長下降，失業率上升。」

蘇劍指出，一九七三年的「贖罪日戰爭」和一九七〇年代末期至一九八〇年代初期的伊朗革命與之後的兩伊戰爭，都引發石油進口國家的停滯性通膨；過去的歷史顯示，高成本都迫使工廠削減產能和解雇工人，而在經濟放緩之際，商品價格卻持續攀升。他表示，中國是石油淨進口國，加上有很大比重的石油來自中東地區，荷姆茲海峽遭封鎖將對中國的石油供應造成衝擊。

根據investing.com，自伊朗戰爭二月廿八日開打以來，過去一週布蘭特原油期貨價格大漲二十八．四％至每桶九十三．〇四美元，西德州中級原油期貨價格上漲三十五．六％至每桶九十．九美元。

油價大漲的時機對中國經濟接下來走向頗為重要，近年來中國因國內需求疲弱，加上工廠產能過剩，促使企業削價競爭，面臨通縮壓力。中國一月消費者物價指數（CPI）年增率和月增率均為〇．二％。中國國家統計局數據顯示，去年因國際油價走低，中國能源價格下跌三．三％，降低CPI約〇．二五個百分點。

法國外貿銀行（Natixis）高級經濟學家吳卓殷表示，高能源價格將推升中國的CPI，但推升幅度得看戰爭會打多久。中國官方設定今年的通膨目標為二％，與去年相同。

