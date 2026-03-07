非農就業爆冷 美2月失業率升至4.4％

美國勞工部昨公布數據顯示，二月美國非農就業人口意外減少9.2萬人，遠低於預期，失業率也上升至4.4％。（彭博）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨公布數據顯示，二月美國非農就業人口意外減少九．二萬人，遠低於一月新增十二．六萬人、以及道瓊預期的新增五萬人，失業率也從前一月的四．三％上升至四．四％。

2月非農就業大減9.2萬人

CNBC報導，這是過去五個月來，第三次就業人口下降，去年十二月就業數據大幅下修後變成減少一．七萬人。與此同時，隨著各關鍵領域的就業下滑，失業率略升至四．四％，包含怯志工作者、以及因經濟因素而從事兼職工作的更廣泛失業指標則為七．九％，較一月下滑〇．二個百分點。

儘管就業狀況疲軟，薪資成長卻高於預期，平均時薪月增〇．四％、年增三．八％，皆高於預期〇．一個百分點。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達莉說，「這份數據告訴我們，勞動市場趨於穩定的希望或許太過樂觀，此外，我們面臨通膨高於二％目標，以及油價上漲的問題，該局面會持續多久，我們不得而知，但聯準會抑制通膨與充分就業的使命現在面臨風險」。

二月資訊服務業流失一．一萬份工作，該領域深受人工智慧有關裁員衝擊，過去十二個月，該產業平均每月減少五千份工作機會。儘管美國的關稅措施旨在使製造業從海外回流，但二月製造業減少了一．二萬就業人口。

傑富瑞經濟學家西蒙斯指出，這份就業報告不盡如人意，「雖然我們認為這並非預示著未來就業數據將持續惡化，但經濟衰退風險無疑已增加」。

市場押注Fed七月降息 今年降2次

根據芝商所FedWatch數據顯示，在這份就業報告公布後，聯準會在三月例會按兵不動機率達九十五％，交易員將下一次降息預期提前至七月，並認為年底前兩次降息的機率擴大。

疲軟的就業報告加上油價飆漲，道瓊早盤重挫近八百點，標普五百與那斯達克分別跌〇．五六％、〇．二六％，費城半導體下跌一．二％、台積電ADR跌一％。

