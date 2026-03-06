外國人專利申請 酷澎居第4名

Coupang酷澎因應AI新興技術發展，研發專利可在高度自動化倉儲環境中導入倉儲機器人預先撿貨技術，有效降低人力負擔並提升出貨準確度，進一步提升庫存與配送效率。（Coupang酷澎提供）

令顧客驚艷核心使命 轉化為具體行動

〔記者高嘉和／台北報導〕美商Coupang酷澎深耕台灣，持續導入科技創新與研發量能。根據經濟部智慧財產局公布「2025年專利申請及公告發證統計」，Coupang酷澎於外國法人發明專利申請排名中位居第四名，展現強勁創新實力，並將「令顧客驚艷」的核心使命轉化為具體行動。

持續深化在地研發與技術布局。Coupang酷澎在全球均高度重視每一位員工的創意發想，打造積極支持發明者的企業文化，數名台灣員工已成為專利發明人之一，為全球創新體系注入關鍵動能，也彰顯台灣團隊在酷澎全球營運版圖中的重要角色。

數名台灣員工 成發明人

Coupang酷澎持續將科技創新導入營運層面，縝密整合端到端物流體系，透過系統化與數據化管理，提升整體供應鏈運作效率，使「火箭速配」維持最快隔日到貨的高效率表現。憑藉長期投入研發與創新成果，Coupang酷澎亦榮獲2025年律商聯訊（LexisNexis）「全球百大創新者」肯定，足見橫跨多元產業的創新地位。

在「同步截單」專利中，Coupang酷澎目標將顧客介面、倉儲中心與物流配送系統維持在一致時程運作，強化隔日到貨履約穩定度，並精進整體購物與收件流程。Coupang酷澎也正導入「訂單全面追蹤」相關專利，提升配送透明度與服務品質，讓顧客能即時掌握物流狀態。

Coupang酷澎所有專利研發與技術升級，皆以令顧客驚艷及提升營運效率為核心，未來將持續透過創新動能深化在地布局，打造更快速、更精準且更值得信賴的服務體驗，推動數位商務發展邁向新里程。

