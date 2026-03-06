超強AI週期 1月工業生產連23紅

經濟部統計處公布1月工業生產指數124.51、年增28.51％，連續23個月正成長。（歐新社資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）需求強勁讓淡季效應不明顯。經濟部統計處昨公布一月工業生產指數一二四．五一、年增二十八．五一％，製造業生產指數一二六．三六、年增三十．〇五％，兩指數雙雙寫下歷年同月新高、歷史單月次高，同寫連續二十三個月正成長。

統計處副處長陳玉芳說明，主因是受惠AI、高效能運算及雲端資料服務等需求維持強勁，加上農曆春節前備貨效應，以及去年一月逢春節假期，比較基數偏低。

談及製造業指數表現不如上月預期，陳玉芳表示，原因有二，一是電子零組件業的生產產品組合不同，有高低階價格差異，另一是電腦電子光學製品業在去年十二月配合客戶集中出貨，因此一月回檔修正。

資訊電子產業方面，電子零組件業年增二十五．二一％、連二十五紅，電腦電子產品及光學製品業年增一三九．四％、連三十一紅。

傳統產業方面，受農曆年前備貨需求增加及春節落點差異的低基期效應影響，化學材料及肥料業年增五．六九％、基本金屬業年增四．八八％，汽車及其零件業受新車上市及貨物稅減免政策效應帶動，年增十四．六六％，連二個月正成長，機械設備業則持續受惠半導體產業積極擴充產能挹注，年增二十二．二九％。

展望未來，統計處預估二月製造業生產指數落在一〇二．二六至一〇六．二六，年增幅落在九．七％至十四％；排除季節因素，預估一、二月製造業生產指數一一四．三一至一一六．三一，年增幅落在二十．一％至二十二． 二％，預期仍創同期新高。

