書劍集》為戰爭伴舞的金融市場

◎歐陽書劍

俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭後，國際糧食及能源價格飆升，全球股市受制於為壓抑通膨而走高的利率，成為肺炎疫情擴散後最為低迷的一年；1991年1月17日美國領導的「沙漠風暴」行動正式對伊拉克軍隊展開攻擊，卻啟動美股的強勁反彈。戰爭號角響起之時，不必然導致股市及債市的上漲或下跌。這幾天美國聯合以色列轟炸伊朗，金融市場也在外部環境與投資人心理的交戰中激烈起伏。

大盤指數的震盪，雖然只是一個數字的跳動，但受錯綜複雜的因素所影響。個別企業的股價由其營運基本面左右，前景卻難以脫離總體經濟的榮枯而獨走，而即使營收及獲利不變，股價也會隨著市場氣氛調整，因此不管是個股或指數，預期的本益比總是不會一直停留在同一個地方。

戰爭於是也會經由總體經濟受到的衝擊或對投資人心理的滲透，而左右股價的走向。俄羅斯入侵烏克蘭之前，2021年下半年起，歐美國家已感受到通膨壓力，但中央銀行家們當時都認為只是暫時的效應，只要受疫情阻隔的供應鏈恢復正常運作，物價波動就不至於像脫韁的野馬；然而，俄烏戰爭使樂觀的期待未能實現，因而上漲的糧食及能源價格，讓通膨的疑慮成真，逼著美國帶頭急升息，也使全球股債市場跟著陷入愁雲慘霧之中。

波灣戰爭則是另一光景。1990年8月伊拉克入侵科威特後，油價翻倍，金融市場擔心第2次石油危機重挫經濟，美股在3個月內下跌達15%；不過，沙漠風暴的正式軍事行動展開後，受戰爭預期而籠罩的不確定性反而消失，還等不及經濟的實質回應，美股即刻反彈。

不同時期的金融市場受不同的關鍵力量主導。通膨時要注意利率變動；一片榮景時，不可忽略經濟成長的強度與速度；而在戰爭中，就看影響心理的消息面了。這幾天美國及以色列對伊朗開戰後，全球股市迅速回檔，預期會有避險的資金進駐之黃金與債券價格，並未形成一路走揚的型態，可見金融市場還是隨著戰況調整中，股市應是趁機進行長期牛市的修正。

金融市場隨著戰爭的旋律而動，但戰爭不一定造成經濟衰退，對參戰國之外的國家更是如此。雖然戰爭的規模及持續的時間、當前及預期的經濟狀況，都可能影響短中期的金融市場走勢；然而，在戰爭的催化下，AI等相關產業的繼續壯大，看來應會加速，進而支撐戰爭之後的經濟表現。若能拉長時間軸觀察，產業發展的趨勢，只會更加清晰。

