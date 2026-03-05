中東戰火衝擊空運 歐洲、東南亞線都看漲

捷迅總經理孫鋼銀（中）。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中東掀戰火，航空貨運歐洲線將漲價！國際貨攬業者捷迅（2643）總經理孫鋼銀指出，台灣、東南亞到歐洲的航空貨運多經過中東地區，受戰事影響，經中東的班機多喊卡，約影響台灣30%空運出口；且不只台灣，整體東南亞區域的供給都被影響。歐洲線航空貨運價格喊漲，雖然漲價動作尚未啟動，但現貨市場開始搶艙位，預估潛在運價恐調漲20%～30%。

貨櫃海運近期運價也走揚，孫鋼銀認為，是農曆年節期間的減船縮艙，以及年後的提貨效應帶動；航商目前已宣布美國線3月10日每櫃調漲200美元，主要是因為美國線新年度合約價5月1日將啟動，航商為拉抬合約價，因此積極調漲運價、爭取談判籌碼，預期TPM（泛太平洋海事會議）結束後，標竿價就會出現。

孫鋼銀指出，以前從台灣、東南亞地區飛往歐洲的航空班機比美國線多很多，但因中東戰火，中東籍航班頓時減少約1/3；也由於中東籍航空的選項減少，產生排擠效應，原本台灣直飛歐洲的貨物，必須搶現行可用的艙位，價格就一定漲。

除直飛航班受影響外，連帶整個東南亞地區的供給也受衝擊；孫鋼銀說，原本航空公司只要處理往東南亞本身的貨量即可，現在是原本要送往中東轉歐洲的貨物，也來搶往東南亞、東北亞的艙位，將推升價格走揚，這不是原本區域的貨量需求增加，而是供給減少。

孫鋼銀說，以往東南亞回台的短程線，幾乎當天就有數班班機可以飛回來，而目前從越南、泰國回台的貨物，排定艙位則要等上1至2週，因應近期變動，長程線也已考慮「空轉海再轉空」的多元方式運輸。

