聽取各部會報告 掌握最新國際情勢 卓揆：能源應變啟動、穩定物價

美以空襲伊朗戰火延燒，台股昨早盤開低，一度重挫逾800點，隨後台積電買盤進場，股價跌勢收斂，大盤跌點也跟著收斂。（記者方賓照攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國對伊朗進行軍事行動，因應國際局勢變化，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰昨日上午邀集財政部、金管會、外交部及經濟部召開會議，聽取中東最新情勢報告及部會整備作為，卓揆指示經濟部啟動能源應變小組，行政院副院長鄭麗君召開穩定物價小組，預作因應準備。

美國與以色列聯手在二月廿八日對伊朗發動大規模空襲行動，伊朗最高領袖哈米尼已被炸死。據了解，二二八連假後第一天上班日，卓榮泰取消原訂出席「二〇二六觀光節慶祝大會」行程，改在政院提前召開政務會議，聽取外交部等部會最新報告，掌握最新國際情勢。

李慧芝指出，會議中財政部及金管會報告，目前股匯市波動情形尚在預期及可控範圍之內；外交部指出、目前各駐館處人員皆已啟動緊急應變機制並與當地國人保持密切聯繫。經濟部能源署則表示，國際油、氣價格及供給，將隨戰事升溫而有波動風險；卓揆也請行政院政務委員季連成就情勢觀察提出分析。

要求外館 協助僑胞、滯留旅行團

卓榮泰在聽取各部會報告後表示，對於不可預知的戰事，各部會仍需審慎應對，密切注意國際情勢發展；請金管會、財政部持續觀察股匯市動態；外交部盡力維護各駐館處人員安全，並全力協助當地僑胞及國人，尤其目前尚有觀光、旅行團仍滯留當地，請外交部與交通部瞭解並協助食、宿問題以及離境移動的狀況。

此外，卓榮泰請經濟部啟動能源應變小組，協調能源供給來源；而對於可能的物價影響，也請鄭麗君召開穩定物價小組，預作因應準備。

昨日與會人員包括鄭麗君、政院秘書長張惇涵，政務委員陳時中、葉俊顯、季連成、林明昕、馬永成、政院副秘書長阮昭雄，以及財政部長莊翠雲、金管會主委彭金隆、外交部次長吳志中、經濟部主任秘書莊銘池、能源署代理署長吳志偉。

