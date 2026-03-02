〈財經週報-看盤焦點〉站穩35000大關 台灣科技實力再獲國際資金認證

半導體獲利動能延續，大盤就仍有向上推升的空間。（資料照）

■周暐耘

台股在農曆春節長假後，不僅沒有出現「節後變盤」的擔憂，反而展現出比封關前更為強勁的爆發力。加權指數上週突破35,000點整數大關，數日改寫歷史新猷。這波漲勢並非無基之彈，而是台灣在全球AI供應鏈中的關鍵地位，再次獲得了國際資金的實質認證。

觀察外資在年後對台股的操作由觀望轉為積極買超，資金回流態勢明確，這背後有一個關鍵的政策催化劑：美國最新的關稅政策設有豁免條款，台灣電子與半導體產業成功避開了貿易壁壘的衝擊，不僅消除了市場對地緣政治的疑慮，更凸顯了台灣作為「可信賴供應鏈」的獨特價值，成為推動大盤續創高峰的核心動能。

大盤解析：技術面強勢 半導體獲利撐起評價空間

從基本面來看，企業獲利持續向上，隨著主權基金及CSP業者上修資本支出下，整體供應鏈獲利仍存在上修的機會，另外資金在族群間的流動也有利於指數的推升，整體來看大盤仍呈現多頭排列格局，正向看待接下來的走勢。

更重要的是，半導體權值龍頭在先進製程的優勢持續擴大。市場持續上修半導體龍頭大廠2026至2027年的獲利預估，這意味著即便指數來到三萬五千點，本益比並未失控，只要的獲利動能延續，大盤就仍有向上推升的空間。

投資亮點：AI建設方興未艾 四大族群領軍

歷經了初期的懷疑與批判，現在市場已全面認同AI的發展趨勢，展望2026年與未來一季，AI產業正處於「基礎建設」與「應用落地」的黃金交叉期，在算力需求爆發下，產業出現了質變，投資人可聚焦以下四大

重點領域：

首先是AI供應鏈與伺服器隨著供應鏈輪廓清晰，量體放大吸引了第二、三供應商加入，投資人需留意「新舊勢力」的消長，舊有供應商能否維持市占率與毛利是觀察重點。

其次是半導體供應鏈，特別鎖定「廠務、設備、耗材」。依據龍頭大廠2025至2027年的資本支出與建廠計畫，未來兩年將是廠房建置的高峰期，相關設備與耗材需求將充滿想像空間。

第三，AI基礎建設推動傳輸速度升級，從800G邁向1.6T的需求正翻倍成長，光通訊相關公司未來兩年的獲利能見度極高。

最後是記憶體受惠於產業供需失衡，即便2027年有新產能開出，預期也不會對市場造成毀滅性打擊。至少在2026年上半年，報價仍將維持強勢，但需留意長約簽訂狀況。此外，太空經濟、機器人及具備報價反彈題材的傳產（鋼鐵、塑化）亦可作為衛星配置。

操作策略：檢視「含金量」 擁抱龍頭抗波動

在操作策略上，現階段選股應堅持「產業趨勢正向」的核心邏輯，面對許多個股漲幅已大，投資人應避免盲目追高，而是等待拉回量縮時布局。

此時最需要審視的是個股的「含金量」，即AI或熱門題材佔公司營收獲利的比重。市場上不乏蹭熱度的概念股，若無實質獲利支撐，修正風險極大。若投資人難以分辨，可直接鎖定各產業的「龍頭股」進行操作，這類公司通常具備較強的轉嫁能力與技術優勢；最後，也提醒投資人留意報價相關個股的波動風險，並隨時關注地緣政治變化。

（作者為富蘭克林華美投信第一富基金經理人）

