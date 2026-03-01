逾300坪建物強制設置光電 8月上路

行政院日前公告「再生能源發展條例」第12條之1條文，自今年8月1日起施行，逾300坪建物將強制設置光電。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院日前公告「再生能源發展條例」第十二條之一條文，自今年八月一日起施行，未來建築面積達一千平方公尺（約三百坪）以上者，除特殊排除對象外，強制要求每二十平方公尺（約六坪）即應設置一瓩的太陽光電發電設備，國內建築正式邁入「強制光電時代」。

新建、增建、改建適用 排除宗教殯葬等4類建物

立法院在二〇二三年六月三讀通過修正「再生能源發展條例」，規定建築物的新建、增建或改建達一定規模者，除有受光條件不足或其他可免除情形外，起造人應設置一定裝置容量以上的太陽光電發電設備。

須能承受17級強陣風

歷經兩年多跨部會研商，內政部與經濟部去年十二月會銜公告「建築物設置太陽光電發電設備標準」，新建、增建等建物的建築面積若達一千平方公尺以上；或建物改建時變更屋頂面積達一千平方公尺以上，應設置太陽光電發電設備，且每二十平方公尺應設置一瓩。光電設備在颱風期間至少要能承受十七級強陣風，另排除宗教殯葬類、危險物品類、經認定不宜設置、受光條件不足等四類建築。

根據統計，大型建築雖僅占十％建照申請案件量，但其建築面積總和卻占全體八十％，預估每年可增加六十六萬瓩（kW）裝置容量，相當於二十萬戶家庭用電，創造最大綠能效益。

此外，考量台灣位處地震、颱風頻發地區，此標準已明確規範電路設計須具備「獨立運作」功能，當災害導致外部電網中斷時，建築物自身仍具備獨立供電功能，以作為國家防災韌性的關鍵防線。

為確保制度順利推動，太陽光電的設置作業參考現行建築管理模式，納入「建造執照」及「使用執照」的審查程序中，並要求起造人需檢附相關圖說及證明文件。同時，也明定起造人在建築物或公共設施移交前，必須辦理太陽光電設備的變更與移交作業，以確保後續由管委會取得發電與收益，並明確維護管理權責。

