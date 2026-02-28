前年認虧142億》台積電美國廠驚喜 去年大賺161億

甫出爐的台積電2025年財報揭曉，被視為最燒錢的美國亞利桑那廠2025年轉虧為盈，認列獲利161億元。（彭博檔案照）

最燒錢的亞利桑那廠 2025年轉虧為盈

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電海外投資設廠深受各界關注，根據甫出爐的二〇二五年財報揭曉，被視為最燒錢的美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）二〇二五年反而轉虧為盈，認列獲利一六一億元，相較於二〇二四年認列虧損一四二億元，來回差了約三〇〇億元。台積電二〇二五年共計取得各國政府補助款達七六二億餘元，並未揭露各國金額，但特別說明TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的二十五％作為投資補助。

台積電海外設廠 去年共獲各國補助款762億

根據台積電上傳股市觀測站的去年合併財報，海外子公司盈虧數額不一，美國亞利桑那廠（TSMC Arizona）第一座晶圓廠於二〇二四年第四季量產四奈米製程，去年認列獲利一六一．四一億元，實現轉虧為盈；日本熊本廠（JASM）認列虧損九十七．六七億元；正在建廠中的歐洲德國廠（ESMC）認虧六．八八億元；中國子公司認列獲利一一六．三八億元，其中南京廠因隨著設備攤提金額大減而認列獲利二七四．五三億元最可觀。

日熊本廠、德國廠認虧

財報載明TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等子公司，因計畫於當地設廠營運，分別取得美國、德國、日本及中國政府的補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備的購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生部分成本與費用。

台積電去年共計取得各國政府補助款達七六二．五八億元，前年也取得七五一．六四億元，累計達一五一四．二二億元，各子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件；另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的二十五％作為投資補助。

台積電表示，合併財報並沒有包含各子公司獨立財報，各子公司實際營運包括產能利用率、機器設備折舊、各國政府補助等。

