台積馬力全開 今年全台建廠達10座

半導體供應鏈估計，台積電馬年在北中南三大科學園區建廠中或將動土興建達十座之多。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕馬年開工，台積電受惠人工智慧（AI）對先進製程與先進封裝產能供不應求，在台灣投資建廠「馬力全開」，半導體供應鏈估計，台積電馬年在北中南三大科學園區建廠中或將動土興建達十座之多。台積電先進製程獨霸全球，雖加碼投資美國，但美國建廠時程緩慢，供應鏈預期台灣仍是台積電先進製程與先進封裝主要投資量產的重心。

農曆春節假期，台積電各工地一般休三到九天，依不同工地、不同廠商自主管理；例如竹科寶山工地，部分工人初三就開工，其他則正常休假。

請繼續往下閱讀...

台積電竹科寶山晶圓二十廠正進行第三期（P3、P4）廠區土建工程，這兩座十二吋廠將做為二奈米以下的新世代製程量產基地；中科晶圓二五廠將是一．四奈米先進製程生產基地，計畫興建四座廠，去年底已動工基樁工程，第一座廠可望二〇二七年底展開風險性試產，二〇二八年下半年正式量產。

南科是台積電在台擴產重心，高雄楠梓的晶圓二二廠是二奈米製程的量產重鎮，第一期（P1）廠區去年下半年量產，第二期（P2）廠區已完成設備裝機、進入試產，第三期（P3）廠區建築結構已大致就緒，第四期（P4）、第五期（P5）廠陸續動工興建。

因應二奈米需求大爆發，台積電擬在台南特定區A區增加投資建二奈米廠，第一期（P1）廠若四月環評通過，可望五月開始動工。不過，供應鏈廠商認為，台南特定區目前屬於台南市政府管轄範圍，行政效率是否有變數還待觀察。

此外，台積電在南科三期也有二座CoWoS先進封裝廠待興建，嘉義園區第三、第四座先進封裝新廠，今年內可望動工；屏東科學園區的半導體供應鏈專區，傳出預計年中將動工建廠。 台積電擴產需求旺，預期帶動廠務工程今年營運也將續成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法