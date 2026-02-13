黃仁勳：AI是史上最大規模基建

鴻海董事長劉揚偉受訪時談及營運展望，直言「2026看起來是絕對比2025要好很多」。（記者方韋傑攝）

鴻海運動嘉年華 預錄影片致詞

鴻海昨日在台北大巨蛋舉辦年度運動嘉年華。（鴻海提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海十二日舉辦年度「運動嘉年華」，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳透過預錄影片現場致詞，強調雙方正處於AI（人工智慧）工業革命的核心，引領著人類歷史上規模最大的基礎設施建設，正以超越想像般的速度，共同打造全球最先進的AI超級電腦。

輝達執行長黃仁勳透過預錄影片現場致詞。（讀者提供）

與鴻海共同打造最先進AI超級電腦

黃仁勳在影片開場時表示，鴻海嘉年華是一個值得慶祝的日子，除了向鴻海祝賀，同時也是輝達創下紀錄的時刻，雙方十多年來始終如同一支團隊一起並肩作戰，輝達也得益於鴻海的製造能力，才能繼續挑戰不可能。

他向在場鴻海員工說：「我代表NVIDIA的全體同仁，由衷地感謝大家，我們為能與你們合作感到自豪，也對我們共同開創的未來感到興奮，祝大家歲末慶祝活動愉快！在馬年裡有美食、好友相伴，並有大好前程。大家新年快樂！馬上發財！」

鴻海二〇二五年第四季營收已創歷年新高，即使資通訊（ICT）產品逐步進入傳統淡季，二〇二六年第一季仍優於去年第四季。隨著AI機櫃出貨持續放量，加上消費智能產品表現優於原先預期，鴻海預期第一季整體季節性表現，將優於過去五年同期水準。

劉揚偉：今年營運比去年好很多

董事長劉揚偉也說，相當看好集團在二〇二六年的營運展望，強調「二〇二六看起來是絕對比二〇二五要好很多」，從目前整體趨勢觀察，鴻海發展相當正向，但旗下員工仍須持續努力，才能真正抓住市場契機，將機會轉化為具體成果。

