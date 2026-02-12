去年經常性薪資年增3.09％ 創26年最大增幅

主計總處公布去年經常性薪資年增3.09%，創26年最大增幅。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布去年每人每月經常性薪資平均4萬7884元、年增3.09%，創26年最大增幅；全年總薪資平均76萬632元、年增3.91%，為近15年次大增幅；剔除物價因素，去年實質經常性薪資年增1.4%、為近5年最大增幅；實質總薪資年增2.21%、為近7年最大增幅。另，去年製造業平均每月加班工時17.2小時、創15年新高，電子零組件製造業平均27.9小時、創史上新高。

根據調查，去年12月工業及服務業全體受僱員工856.7萬人，月增5千人、年增6.2萬人；去年受僱員工平均為852.3萬人、年增6.6萬人，以住宿餐飲業年增1.9萬人最多，醫療保健及社會工作服務業增1.1萬人、批發零售業增9千人，其他服務業年減3千人。

平均月薪4.7萬元

另，去年全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7884元、年增3.09%，但低於平均數員工比率69.74%、為2020年統計以來新高，主因高薪族群拉高平均數；經常性薪資中位數3萬8406元、年增3.03%。扣除物價漲幅後，去年實質經常性薪資4萬3690元、年增1.4%，實質總薪資則年增2.21%。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲說明，經常性薪資增加，主因最低工資提高及廠商加薪；非經常性薪資則包含加班費、績效獎金等，由於景氣好轉，加班工時增加推升加班費，廠商也會多發放績效獎金，因此拉高總薪資，加上物價漲幅趨緩，名目及實質薪資漲幅均擴大。

此外，去年製造業加班工時平均17.2小時、年增1小時，電子零組件製造業27.9小時、年增3.4小時。譚文玲表示，由於AI需求續強，製造業加班工時處於相當高水準。

