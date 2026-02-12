自由電子報
櫃買、黃金平台 日均交易雙創高

2026/02/12 05:30

今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均成交值達1.43億元。（取自櫃買中心「黃金現貨交易平台」官網）今年截至2月10日，黃金現貨交易平台的日均成交值達1.43億元。（取自櫃買中心「黃金現貨交易平台」官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台股走強，今年櫃買市場表現也亮眼，昨日櫃買指數收在297.71點、今年以來漲幅7.7%。根據櫃買中心統計，今年截至昨日，上櫃股票日均值為1676.45億元，黃金現貨交易平台的日均值也達1.42億元新高，股票、黃金交易皆創新高。

在「黃金現貨交易平台」部分，今年截至昨日的日均值達1.42億元，相對去年同期、年增超過8倍。而該平台元月成交金額達20.98億元、2月2日單日成交值更達6.34億元，創下單月、單日新高，累計交易人次也爆發性成長。櫃買分析，黃金已被視為投資型商品、漲幅亮麗，帶動黃金現貨交易平台持續增溫。

此外截至昨日，外資持有上櫃股票之市值占全市場的21.7%，外資買賣上櫃股票占全市場比率則為27.3%，近5年來比重呈持續提升。昨股王信驊（5274）、上櫃市值王群聯（8299）股價也雙雙收紅。

櫃買昨指出，上櫃公司今年元月營運成績亮麗，支撐股價向上。根據統計，整體879家上櫃公司1月營收合計2860億元、年增24%，其中營收成長的上櫃公司共623家、占比70.9%，尤以科技產業鏈的貢獻最為顯著。

櫃買說明，上櫃半導體業因晶圓代工、封測需求回升，先進封裝、成熟製程應用擴大，整體供應鏈營運都升溫；電腦週邊產業則受惠於記憶體價格上漲，挹注單價、出貨量隨之同步成長。

電子業則受惠AI伺服器、散熱供應鏈出貨強勁，半導體建廠的工程營收認列，貴金屬價漲也帶動電子化學與材料廠商的營收成長。

