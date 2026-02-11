書劍集》川普任期中的美元走勢

美國總統川普喜歡「弱勢美元」，或者應該說他偏好任何能夠提高美國商品國際競爭力的措施；但有好幾位美國財政部長說過「強勢美元符合國家利益」。真實的國際美元走勢起起伏伏，是美國總統與財長不同調，還是說一套做一套？（路透檔案照）

◎歐陽書劍

台股飆上新高點，新台幣有效匯率指數卻跟著國際美元的強弱浮沈，半年來也多趨於疲軟。美國總統川普喜歡「弱勢美元」，或者應該說他偏好任何能夠提高美國商品國際競爭力的措施；但有好幾位美國財政部長說過「強勢美元符合國家利益」。真實的國際美元走勢起起伏伏，是美國總統與財長不同調，還是說一套做一套？

廣場協議之後美元走貶，1990年代美元指勢幾乎都在100以下，弱勢美元幾乎成為共識或者一種現象。1995年3月美元指數跌至80左右，當時的總統柯林頓強調財政部會將採取適當的行動，而財長魯賓（Robert Rubin）則特別聲明「強勢美元符合國家利益」，而且不認為會因而衝擊到貿易。

柯林頓政府認為維持強勢美元才能持續吸引外資、降低通膨，同時保持美元的國際儲備地位，的確有其考量；然而，一直到1997年前後，美元都未有強勢表現。從現實發展來看，不是美國沒有能力干預，就是主政者都有堅守弱勢美元的私心；即使如此，需要為政府穩住債務的後來多位美國財長，幾乎都沒有直接主張美元弱勢者。

小布希政府時代的財長鮑爾森（Hank Paulson）任內剛好遇到美國次貸危機及全球金融海嘯，他擔心資金在危機期間大規模撤出美國，屢次強調強勢美元對美國經濟穩定的重要性，「強勢美元符合國家利益」的說詞更不少說。

也擔任過財長的桑默斯（Lawrence Summers）講得清楚，強勢美元有助於抑制通膨壓力和資金成本，使美國得以建立新的國家預算管理模式，為國家經濟和人民帶來巨大的累積效益。即使是最能解讀川普想法的現任財長貝森特，對美元走弱的優劣看法，也不像川普那麼單向。

匯率的變動至少牽涉兩國國家，有不同理論試圖解讀，卻不易釐清。影響匯率的因素甚多且繁複，至少有利差、物價差、貿易順逆差、國家的財政狀況、經濟表現，甚至是政治穩定等，而且都是國家間相對的值及其變動。干預不易，但不能輕放，對債台高築的美國來說，保持理論與現實的模糊，或許是最好的策略。

川普在前一總統任期，就不斷要求壓低利率、匯率，美元指數也多偏弱勢在區間振盪。如果他的想法沒變，又能引導市場走向，則未來幾年的狀況應該類似，而新台幣對美元可能稍強，但相對於所有貿易對手國的新台幣有效匯率指數應該不易太過強勢。

