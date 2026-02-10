市場投下信任票 債市穩、日圓有撐

日股飆升至歷史新高，日圓兌美元由貶轉升，日本十年期公債殖利率則從最初大幅上漲，然後漲幅很快縮窄。（路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕在日本首相高市早苗帶領下，執政的自民黨在眾議院獲得壓倒性勝利，日股飆升至歷史新高，日圓兌美元由貶轉升，日本十年期公債殖利率則從最初大幅上漲，然後漲幅很快縮窄。投資人的反應顯示，他們願意對高市早苗和自民黨抱持信心，認為其獲得的絕對多數席次，將帶來政策的清晰度，並降低最糟財政狀況的風險。

可望克制財政支出 債市風險降低

匯豐控股駐香港首席亞洲經濟學家諾伊曼（Frederic Neumann）表示：「自民黨的大勝將提振股市，高市早苗獲得了更強有力的授權，能推行可能提高生產力和企業利潤的結構性改革。重要的是，執政多數黨也應確保財政支出保持克制，從而降低債市的風險。」

請繼續往下閱讀...

這種觀點正漸漸獲得投資人的認同，他們視選舉結果為減少政治噪音，而非引發立即的支出狂潮。儘管日本十年期公債殖利率從最初大幅上漲〇．〇五五個百分點至二．二八％，但漲幅很快縮窄，緩解市場對今年初引發債市暴跌的無序拋售的擔憂。日圓對美元也一度升值〇．六％至一五六．二二日圓，進一步遠離先前曾促使日本官員表態將會干預的一六〇日圓關卡。

日本財政官員的保證也有助於穩定市場情緒。財政大臣片山皋月強調，擬議的取消消費稅僅適用於食品，且只限兩年，不會透過增發債券來支應；高市早苗也說，將採取負責任且積極主動的財政政策。

菲利普證券日本公司研究主管Kazuhiro Sasaki表示，反對黨在大選中毫無斬獲，意味永久性取消消費稅幾乎已被排除在議程之外，這對債市而言是重大利多，也對日圓構成支撐力道。

儘管如此，交易員也敏銳地意識到，日本在財政和貨幣政策上的迴旋空間已經縮小，一旦支出計畫出現資金缺口或通膨壓力加劇，債券和外匯市場將迅速做出反應。

