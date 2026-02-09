〈財經週報-看盤焦點〉台股封關前震盪加劇 基本面亮眼支撐盤勢

美股賣壓衝擊，台股基本面展望依舊亮眼，仍具備再創歷史新高的契機。（中央社）

■姚宗宏

距離農曆年封關僅剩數個工作日，台股也將休市11日。近期受美股賣壓衝擊，尤其科技股跌幅較重，使台股走勢震盪愈發明顯。然而，相較於美股的修正力道，台股仍展現相對韌性。市場普遍預期，今年全球資金有望重新回流亞洲，包括台灣、日本、韓國與中國，皆可能成為主要受惠市場。

台股短期回檔 逢低布局良機

儘管短線波動加劇，但投資人無須過度擔憂。在AI需求持續擴大帶動下，市場再度上調台灣企業獲利預估，今、明兩年皆有望維持雙位數成長。隨著企業獲利展望改善，台灣加權指數區間也同步上修，短期回檔反倒提供逢低布局的良機。

台股今年開年漲勢強勁，但進入2月後市場情緒開始轉為保守。台股上週五（2月日）早盤受美股拖累，一度大跌逾600點，所幸盤中回穩，終場僅下跌18.35點，收在31,782.92點。

進一步觀察外資動向，年初以來仍維持淨流入；技術面雖略顯短線過熱，但整體資金輪動健康，電子股震盪之際，資金同步轉進低基期、高殖利率族群，支撐大盤不致失序。

2026年台股可關注四大主軸，包括：AI基礎建設新規格升級、AI應用端擴散、利基型產業崛起，以及高股息題材。隨著AI算力規格持續升級，受惠族群自主流半導體向次產業延伸，例如：銅箔基板（CCL）、玻纖布、矽光子、CPO、HVDC、MCL 等相關供應鏈。

市場聚焦漲價題材 記憶體備受資金青睞

從去年底開始，市場也重新聚焦於「漲價題材」。首波受惠族群—記憶體，因供需改善而備受資金青睞。隨著AI伺服器占比逐年提升，預估產值占比將突破整體伺服器產業的 50%，帶動上游電子原物料新一輪調漲趨勢，包含：銅箔基板、載板、被動元件與面板等族群皆值得留意。

在利基型產業方面，低軌道衛星持續吸引市場目光。其具有高覆蓋率、高頻寬、低延遲與可與5G相互融合等特性，預估未來數年將呈倍數成長。台灣供應鏈亦逐步扮演關鍵角色，受惠族群涵蓋射頻元件、雷射元件、寬頻設備、銅箔基板與PCB等。

電子股疲弱 高股息族群成資金防禦點

此外，美國進入降息週期後，台美利差縮小，資金向風險性資產移動。雖然台股整體殖利率於去年降至2022年以來低點，但權值股中仍不乏高股息代表，例如ODM、電信、IC 設計與金融族群。在電子股走勢疲弱時，這些族群仍有望成為資金防禦配置的主要停泊點。

近來市場也開始檢視美國科技巨頭近年擴張資本支出的投資報酬率，加上美元資金長期過度集中於科技股，使部分個股評價已高於近五年區間。同時，今年 AI 新平台即將陸續推出，新舊產品交替的空窗期也可能增添市場不確定性。

然而，投資人無需悲觀看待。AI應用滲透率仍在快速提高，基本面展望依舊亮眼，台股仍具備再創歷史新高的契機。建議投資人可採「定期定額＋拉回加碼」的方式，分批布局具長期成長性的產業與企業。（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

