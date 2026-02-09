〈財經週報-台股熱點〉鈣鈦礦模組還遙遠 太陽能散戶解套

太陽能族群2025年營收與EPS

記者張慧雯／專題報導

太陽能族群近期股價炒得火熱，先是傳出特斯拉執行長馬斯克正把太空太陽能加上AI資料中心供電的藍圖往前推進，電力擬用太陽能模組，接下來又傳出團隊赴中考察打算用鈣鈦礦模組新技術，隨後遭中國太陽能零組件龍頭企業晶科能源否認；法人對此私下表態「看不懂」，投資人要小心。

仔細觀察，聯合再生（3576）股價從6元翻了一倍有餘、逼近16元；茂迪（6244）也從15元起漲、上週最高來到近30元；碩禾（3691）、國碩（2406）上週前半場也打了好球；許多被套牢的散戶大喜「終於解套」、「趕快走人」，也有人大喊「快點跟上」。

請繼續往下閱讀...

法人私下表示，對太陽能相關訊息「看無」，且晶科能源還跳出來否認，對於市場傳出「沒有用中國太陽能模組更好，台廠機會大」，法人也質疑，到底有多少台廠能「量產」鈣鈦礦太陽能模組？目前幾乎都在研發階段，甚至根本沒有涉獵，距離能量產的時間恐還有得等。

台灣最早開始研究鈣鈦礦太陽能電池的就是台灣鈣鈦礦公司，2021年成立、董事長為陳來助，他前年受訪時就表示，鈣鈦礦太陽能電池具有可透光、立面發電、顏色可調整、輕薄可撓、室內弱光發電等特性，適用於BIPV（整合型太陽能）的重點技術，不少建築業客戶對此展現高度興趣。

此外，聯合再生於2024年能源展時，也首度曝光首款大尺寸鈣鈦礦矽晶疊層型TOPCon太陽能模組，聯合再生能源發言人潘蕾蕾當時即指出，大面積鈣鈦礦矽晶疊層型TOPCon太陽能模組轉換效率已提升至26%，未來有望達到30%以上，是當前提高單位面積轉換效率的最佳解方；不過，她也坦承，目前鈣鈦礦太陽能模組仍在研發中，由於成本比一般模組貴很多，會尋求有特殊需求的廠商合作開發，但好消息則是，新型「台灣疊層模組」專利已於去年已順利通過。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法