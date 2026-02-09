〈財經週報-電動車市場〉從大成長到衰退 台灣電動車市場等待風起

台灣過去5年電動化車款銷售趨勢

記者楊雅民／專題報導

充電怪獸來襲與電動車市場展望

全球電動車市場經過多年跳躍式成長後，去年銷量增速已開始放緩，台灣純電動車（BEV）市場經過連續8年成長，去年銷量則首見衰退，但車商並不悲觀，直言消費者是在等待猶如「高功率充電怪獸」的新世代電動車款，今年隨著台美對等關稅明朗化，電動車買氣將回籠，市場可望重啟成長。

和泰汽車代理的Toyota bZ4X小改款，售價直接從159.9萬元下殺至128萬元，將吸引更多消費者入手電動車款。（記者楊雅民攝）

根據統計，2025年全球電動車（包含純電車及插電式油電車PHEV）領牌數達2,070萬輛，年增20%。但研究機構預估，2026年全球電動車銷售動能將明顯放緩，甚至預期，今年全球電動車銷售將是2020年新冠疫情爆發以來、成長率最低的一年。

和泰汽車預估，今年TOYOTA電動化車款銷售比重一定會衝破40%。（記者楊雅民攝）

台灣在2016年整年只賣出110輛電動車，2019年在特斯拉（Tesla）Model 3平價車款登台帶動下，電動車年年快速成長，2024年年銷量達3萬8,293輛，短短5年領牌數翻了逾10倍，市佔率佔整體車市達8.4%。

2019~2025年主要品牌電動車年銷量走勢

領牌數首度衰退 寒冬提早降臨？

但是，去年台灣電動車領牌數首度衰退，縮水至3萬3,490輛，較前年減少12.5%，終結連8年的正成長，這是否意味著「電動車寒冬」提早在台灣降臨？

旭電馳科研董事長陳鵬旭分析，2025年台灣電動車衰退的主要來自汽車總體市場衰退，以及電動車主力品牌LUXGEN、BMW及M.Benz電動車銷售的衰退。

納智捷電動車因主力車型LUXGEN n⁷蜜月期後無法維持銷量，且新產品上市延宕，去年銷量僅3,471輛，較前年的7,121輛減少逾半。

BMW電動車去年銷量3,724輛，較前年6,367輛減少2,643輛，M.Benz電動車銷量則是由前年的2,426輛衰退至1,833輛，主要是即將迎來電動車產品力大幅跳躍的新世代產品BMW iX3和Benz GLC，消費者轉趨觀望，造成現行電動車產品銷售鬆動。

銷售空窗期 韓系電動車市佔率大衰退

此外，韓系電動車品牌無法提供更具價格競爭力的電動車產品，也造成韓系電動車市佔率大幅衰退；其餘電動車品牌去年則面臨明星產品改款的銷售空窗期。

陳鵬旭認為，有電動車需求的消費者並未轉向燃油車，而是在等待新產品上市，隨著電動車供應鏈逐漸成熟，電池價格下探、續航里程大幅增加，電動車價格將逐漸與同級距油電車款相當，Toyota bZ4X小改款即是最好的實例，售價直接從159.9萬元下殺至128萬元，將吸引更多消費者入手電動車款。

和泰汽車總經理蘇純興表示，今年各大車廠持續導入新的電動車款，包括Foxtron Bria、Alfa Romeo Junior、TOYOTA Urban Cruiser等，且政策面受惠於電動車免牌照稅延長至2030年、電動計程車購車補助等誘因，認為電動車今年銷量仍會成長，「只是不會像過去一樣倍數成長」。

HYUNDAI總代理南陽實業執行副總詹醒昇也觀察，去年台灣電動車銷量衰退集中在國產電動車和豪華電動車品牌，非豪華電動車銷量在volkswagen電動車加入市場帶動下，銷量年增15%。

進口車關稅歸零？特斯拉受惠

他認為，今年美國進口車若真的降至零關稅，最大的受惠者正是特斯拉，原本一輛售價180~190萬元的特斯拉，零關稅之後恐直接下殺至150~160萬元，將會帶動電動車另一波成長。

屆時價格在150~200萬元間的電動車將是特斯拉一家獨大，非豪華電動車價格必須再往120萬元以下，或者透過國產化切入100萬元左右的市場進行突破，才有較大的成長空間。

BMW總代理汎德公司表示，各市場在政策、價格結構與基礎建設條件上的差異，電動車成長節奏會出現階段性調整與波動，台灣市場也將回歸更理性發展節奏，以使用條件（如充電環境與里程需求）為核心，呈現穩健且結構化的成長曲線。

汎德認為，今年台美對等關稅可望定案，市場觀望氛圍將逐漸消散，加上今年主要車廠將推出搭載全新電池科技，充電更快速的新世代電動車產品登台，預期電動車買氣將回籠。

