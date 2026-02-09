蛇年封關倒數 法人︰留意年前賣壓

法人多認為，若台股大漲，須留意農曆年前賣壓出籠，中長線則依舊看多。（中央社資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕雖然台股上週週線終止連七紅，但美股道瓊指數上週五滿血復活、站上五萬點大關，當日台股夜盤大漲八五〇點，讓不少散戶跌破眼鏡。法人多認為，週一開紅盤機率相當高，但距離封關日（十一日）剩三天，若台股大漲，須留意農曆年前賣壓出籠，中長線則依舊看多。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，以往農曆年前可能有結帳及獲利了結賣壓，估計台股近期仍處於震盪整理機率較大；不過，受到道瓊大漲影響，且跨國AI大廠營運展望依舊看升，觀察資金有回流AI相關標的的態勢，加上農曆年後MWC、Nvidia GTC等利多題材相繼登場，中長期多方架構未變，台股AI供應鏈有望在馬年後重返盤面主流。

請繼續往下閱讀...

野村投信也認為，科技巨頭的核心競爭力及AI發展題材依舊穩固，AI供應鏈在農曆年後重回市場主流的機率高，同時市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，這非短期炒作，而是長期產業典範轉移。

不過，野村投信提醒，近期應注意農曆年前賣壓、記憶體缺料與漲價是否影響消費性電子需求及企業資本支出，台股目前有非常多元的投資題材，建議投資人不妨採主動式ETF策略布局。

元大投顧分析，目前指數雖回測月線，所幸此波回檔成交值呈現萎縮，籌碼面仍堪稱穩定，無須過度憂慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法