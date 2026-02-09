法拍「熱案」稀缺 低總價是標配

2020至2025年競拍封數前五多的法拍屋

〔記者徐義平／台北報導〕法拍移轉棟數降至冰點，觀察吸引多組人馬競拍的法拍物件，多數具有低總價、住宅、高溢價率等特色，根據法拍業者彙整過去六年競拍人數較多的前五名法拍物件，其中有三筆的底價不到四百萬元。

根據寬頻房訊統計，二〇二〇至二〇二五年競拍數量前五多的法拍物件，最多的是台中市南區仁和二街透天厝，底價一二六〇萬元，吸引一六五組人馬競拍，最終拍定總價為二六四〇萬元，溢價率超過一倍；底價最低的為競拍數量第四多的台南市中西區樹林街二段一二五巷內透天厝，因沒有土地持分產權，底價僅一〇五萬元，吸引六十七組人馬競拍、拍定總價約八六六．〇一萬元，溢價率逾七倍。

寬頻房訊表示，競標人數前五名案件，時間都落在二〇二〇至二〇二二年，當時房地產景氣熱絡，這些低總價案件因參與門檻低，且座落精華區，因此吸引許多投資人的目光。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，法拍屋因為供給量少，與一般房屋價差越來越小，加上優質標的越來越難找，只要有好貨出現，便出現溢價、破上拍，甚至超過一百組人馬競標的奇景。不過，好貨的利潤容易遭到壓縮，競標者大多瞄準容易轉售的物件，而低總價、無占用、有點交的物件更受到青睞，是法拍市場的競標物件。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，法拍過去是需要專業、資金才有進場資格的小眾市場，但因為資訊透明度、資金取得來源大幅提升，一度成為大眾淘金的新樂園。

然而，過度競價，甚至以自用目的進場，也間接壓縮投資人賺價差的機會。但如果有超低價物件上市，以目前充沛的民間資金及居高不下的房價環境，低總價、低風險，又有無限想像空間的物件，仍能吸引長期關注的投資人進場小試身手。

