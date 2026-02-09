法拍市場冷 拍定大案廠房撐場

全國拍賣移轉棟數連三年不到4千棟。（記者徐義平攝）

近6年前5大有3筆為廠房

拍定價格均未達50億元

〔記者徐義平／台北報導〕全國拍賣移轉棟數連三年不到四千棟，對比二〇〇三、二〇〇四年SARS疫情期間一年動輒超過五萬棟，有如天差地遠。根據法拍業者彙整過去六年單宗拍定金額前五大法拍案，竟沒有一筆站上五十億元，且前五大拍定案中有三筆是廠房。

根據寬頻房訊彙整，二〇二〇至二〇二五年單宗拍定金額前五大法拍案，依序是高雄建台水泥左營廠拍定金額近四十二．九八億元、北市中山區正義段四小段土地約二十五億元、源鋼鋼鐵小港廠房約二十四．三億元、東貝光電五股廠房二十三．二六億元及穩穩全球整合行銷內湖總部二十二．一三億元。

寬頻房訊表示，自二〇一八年美中貿易戰爆發後，台商陸續返台設廠，企業因應發展規劃而有擴充或搬遷需求，造成廠辦需求熱絡；加上企業買廠辦「自用兼投資」風氣興盛，因此這些高總價案件成為企業主的目標。

購屋財務周全 法拍與房市多空脫鉤

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，外界多認為法拍屋與房市榮枯高度關聯，但自二〇〇三年以後，法拍屋和房市多空頭幾乎已經脫鉤；無論新增法拍或拍定件數及金額，二十多年大致呈下滑趨勢，關鍵因素可能是民眾購屋財務計畫較為周全，房貸違約率低，無力償還貸款而遭法拍的情況並不嚴重。

房產業者指出，二〇一二年全國拍賣移轉棟數是統計以來首度跌破一萬棟，之後便不斷萎縮，二〇二三年更跌破四千棟，二〇二五年僅三二二八棟，平均一個月只有二六九棟，直接降到冰點。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，前五大法拍案的拍定金額，除台北市中山區的土地因開發整合所做的變價分割外，其他都是廠房、廠辦等工業地產，顯示產業升級下的資產輪動態勢，也代表需求面的穩定、強勢。

相對來說，私法人透過法拍取得住宅屬於免經許可範圍，但也未因此出現大量私法人需求湧入法拍市場，可見法拍市場不是因法規因素而萎縮，而是因房市熱而法拍屋供給減少，加上拍賣底價缺乏誘因，導致法拍移轉棟數減少。

