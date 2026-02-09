人民幣國際化 哈佛教授︰4大障礙行不通

哈佛大學教授羅格夫指出，人民幣國際化面臨許多障礙。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕多年來，中國一直試圖推動人民幣國際化，以與美國爭霸，中國領導人習近平一月三十一日在黨媒《求是》發文重申，中國須建立一「強大的貨幣」，並讓人民幣達到儲備貨幣的地位。不過，哈佛大學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）指出，習近平的文章預示中國將加快人民幣國際化的進程，但要讓人民幣國際化面臨許多障礙。

債匯市交易 仍遭嚴格控管

羅格夫接受外媒《Epoch Times》專訪指出：「我認為最主要的障礙是，中國必須向外國投資人全面開放政府公債市場，讓投資人能夠自由交易政府債券。」儘管中國已開放債券市場，但交易仍受到監管、資本管制和流動性壁壘的限制。外資在透過期貨進行對沖（hedging）面臨限制，包括受到資本匯回限制，且須在中國人民銀行進行登記。

此外，要讓人民幣成為國際儲備貨幣，須能自由買賣人民幣，不受任何資本管制。羅格夫說：「如果人們不能自由使用一種貨幣，它就無法成為儲備貨幣。」

目前中國實行「封閉式」資本帳戶，嚴格監管人民幣兌換，境內人民幣交易受到每日二％波動幅度限制；個人每年的外匯交易額不得超過五萬美元，公司大額外匯交易必須提供相關證明文件。

既得利益集團 成政治阻力

羅格夫表示，中國嚴格的金融管制讓既得利益集團受益，因此人民幣國際化存在許多政治阻力。「現行制度有利那些受益於中國定向信貸體系的企業，尤其是國有企業和受扶持的新興產業，他們不僅能比中國儲戶進行更多海外投資，也能獲得利率更低的貸款」。

因為當中國儲戶能自由赴海外投資時，中國的銀行就無法再強行壓低利率，中國國企就無法再獲得通過強取豪奪而來的廉價貸款。

專制制度凌駕法律 嚇跑外資

中國的專制制度也跟人民幣國際化的孵化條件背道而馳。羅格夫指出，人民幣國際化一個至關重要的步驟是為投資人建立安全感，加強中國的法治將令外資認為，他們的資金是安全的。但中國將權力凌駕於法律之上的作法正在嚇跑外資，根據美國國務院的「二〇二五年投資環境報告」，二〇二四年中國的外國投資金額下降二十七．一％，為二〇〇八年以來最大降幅。

