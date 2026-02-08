道瓊飆破5萬點大關 川普發豪語任內攻10萬點

美科技類股強彈帶動，道瓊工業平均指數6日首度漲破5萬點大關，美國總統川普也發文讚揚。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕隨著科技類股在多日嚴重拋售後強彈，道瓊工業平均指數六日首度漲破五萬點大關，比特幣也暴漲十三％、報七一四六九美元，前一個交易日比特幣跌破六萬美元，為二〇二四年十月以來最低紀錄。美國總統川普發文讚揚，道瓊比專家預期提早三年站上五萬點，「我預測我任期結束時，道瓊將破十萬點」。

發文喊5萬點提前3年達陣

川普六日在「真實社群」上指出：「『專家』說，如果我任期結束時道瓊站上五萬點，將是很棒的成就，但今天就觸及五萬點，提早了三年。期中大選投票時記住這項成就，因為民主黨人將使經濟崩盤！」不久他再發文說，「在我偉大的關稅措施下，股市與國家安全寫下紀錄，我預測我任期結束時，道瓊將破十萬點。記住，川普什麼都對」！

請繼續往下閱讀...

道瓊六日收盤上漲逾一千兩百點或二．五％、報五〇一一五．六七點，標普五百跳漲二％、報六九三二點，那斯達克漲逾二％、報二三〇三一．二一點。儘管六日指數飆漲，但標普週線收跌〇．一％，那斯達克跌一．八％，儘管整體市場受科技股拋售衝擊，但道瓊得益於類股輪動至經濟週期產業而收漲二．五％。

投資人轉向押注實體經濟類股

華爾街日報報導，道瓊衝破五萬大關的時機出人意料，因為正值華爾街加劇檢視人工智慧（AI）狂熱，且軟體類股跌勢蔓延至其他領域之際，投資人卻大舉將資金注入於實體經濟類股，押注美國成長再度加速。

美國銀行私人銀行與美林（Bank of America Private Bank and Merrill）投資長海茲指出，「無論從何種角度設想，我們都不認為美國的機遇已經終結」。

報導說，二〇二六年的一大變數是，一個頭重腳輕的市場將如何因應AI引發的波動，相關波動包括泡沫破裂疑慮，以及新科技恐顛覆整個產業的警訊。海茲說，「投資人是會落荒而逃，抑或是將其視為買入機會」？至少近幾年，逢低買進在很大程度上被證明是穩賺不賠的押注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法