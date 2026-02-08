印度承諾停買俄油 川普撤銷25%懲罰關稅

美國與印度六日公布臨時貿易協議架構，美國總統川普同步簽署行政命令，立即撤銷對印度因採購俄羅斯原油而加徵25％的二級關稅，印度產品的對等關稅將從25％降至18％。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國與印度六日公布臨時貿易協議架構，雙方將降低關稅、重塑能源關係，並深化經濟合作，以尋求重新調整全球供應鏈。美國總統川普也同步簽署行政命令，立即撤銷對印度因採購俄羅斯原油而加徵二十五％的二級關稅，此舉為雙方達成貿易協議的第一步。

印度將採購美能源 擴大國防合作

川普在該行政命令中表示，「印度已承諾停止直接或間接進口俄國原油，這代表將採購美國能源產品，印度近期也承諾與美國達成架構協議，在未來十年擴大國防合作」。

美印對等關稅降至18％

在另一份美印聯合聲明中，美國表示，印度產品的對等關稅將從二十五％降至十八％。自去年夏季以來，美國對印度進口產品共課徵五十％關稅，為亞洲主要經濟夥伴中最高，新關稅稅率使印度的出口壓力大幅緩解。

依該架構協議，印度同意分五年採購總額五千億美元的美國產品，以及撤銷美國農產品、製成品、化學品與醫療器材的非關稅貿易壁壘，印度將採購美國能源產品、飛機及零組件、貴金屬、煉焦煤與科技產品，並獲得汽車零組件、學名藥、飛機零組件等產品的優惠關稅配額。雙方也同意大幅增加科技產品的貿易，包括用於資料中心的先進晶片。

劍指中國 攜手管制敏感技術出口

此外，雙方同意在六個月內，談判達成印度接受美國或國際產品安全許可標準的協議。美國強調，在有關雙邊貿易進一步談判中，將考慮印度提出的再降關稅要求。雙方也同意針對敏感技術的出口管制展開合作，並採取行動因應「第三方的非市場政策」，此意指中國。

美國貿易代表葛里爾指出，「川普總統的談判行動為美國勞工與製造商打開了全球最大的經濟體之一，為美國工業產品與範圍廣泛的農產品降低關稅。該架構協議表明，隨著我們為兩國農民與企業家創造新機遇，美印間的關係將不斷深化」。

印度商業與工業部長戈亞也表示，該架構協議為印度出口商，特別是農漁民與中小微企打開規模三十兆美元的美國市場，他同時強調，印方透過徹底保護敏感的農產品與乳品，捍衛農民利益。

