台美ART倒數 「台灣模式」聚落選址浮現

台美對等貿易協定（ART）即將簽署，台美G2G（政府對政府）合作共同打造產業聚落的「台灣模式」受到矚目。圖為經濟部長龔明鑫。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美對等關稅談判已落幕，台美對等貿易協定（ART）即將簽署，在談判期間出現台美G2G（政府對政府）合作共同打造產業聚落的「台灣模式」受到矚目。美國部分來看，產業界對在德州設立海外園區的呼聲最高；電電公會也透露，美、墨、波蘭加上印度等海外四大製造中心據點已啟動場勘；工業總會較青睞菲律賓；經濟部則期待歐洲的捷克能納入廠商候選名單。

美、墨、波蘭、印度啟動場勘

「台灣模式」是美方允諾會在行政程序與水電、土地等基礎設施方面給予協助，台灣則提供過去發展園區與產業聚落的經驗與美方交流。相關人士指出，台灣電子業、伺服器組裝、代工等大廠主要聚落在德州，因此電電公會在美國的海外製造基地首選依舊是德州。

電電公會首選美德州

經濟部長龔明鑫表示，個別廠商在海外布局有自主規劃，政府將提供行政上協助，若是擴及到海外園區部分，就要先與公協會討論。龔明鑫透露，電電公會對波蘭、墨西哥都表達高度興趣，政府在波蘭已有設立台灣投資貿易中心，可就近服務台商，將來也可與電電公會共同推動，而墨西哥雖是電子業熱門製造據點，但經濟部尚未在當地設立台灣投資貿易中心服務據點。

經濟部點名波蘭、捷克

龔明鑫說，站在政府角度、當然有期待，台商在布局歐洲半導體供應鏈時，除了波蘭之外，歐洲的捷克等也可考慮，除因已有捷克布拉格台貿中心之外，台積電在德國德勒斯登設立晶圓廠，捷克距離德勒斯登的地理位置也是非常接近。

新南向 菲律賓獲青睞

新南向國家方面，工總、電電公會各自看中印度、菲律賓。經濟部指出，對與有意前往海外開發產業園區的國內產業協會，都會努力幫他們在海外爭取最佳投資待遇。

