台積電擴大對美投資》經濟部第5個台貿中心 拍板落腳亞利桑那

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部為了深化國際經貿合作，不到二年時間陸續在捷克布拉格、日本福岡及美國達拉斯、波蘭華沙設立台灣投資貿易中心；隨著台積電宣布在美國亞利桑那州投資規模擴大至一六五〇億美元，躍居台商海外最大投資聚落，經濟部已拍板第五個台貿中心落腳亞利桑那州，就近服務台積電供應鏈。

經濟部今年重點政策仍是加速產業全球布局，另落實台美投資貿易協議，經濟部年度報告上就透露，今年將增設亞利桑那州台灣貿易投資中心，以服務台商；前經濟部長郭智輝上任推動「境外關內」政策時，鼓勵台商聚落走出去，台貿中心就是要解決台商落地投資可能面臨的問題，並與當地官產學界建立聯繫關係，首個海外台貿中心於二〇二四年十二月在捷克成立。

在海外擁有超過六十個據點的外貿協會，一向是台商在海外尋求協助的重要窗口，隨著地緣政治變化，辦事處、貿易中心等駐外地點都滾動調整，經濟部的台貿中心也委由貿協營運。

去年八月，德州達拉斯台貿中心揭牌，是經濟部在美國成立的首個台貿中心，隨著台積電大舉投資，據透露，貿協去年已向經濟部建議，美國亞利桑那州將是「超級戰區」，需盡快成立一個新的台貿中心。

台灣民間投資能量已開始明顯聚焦在德州、亞利桑那州，航空三雄的長榮、華航、星宇，去年底新增直飛達拉斯、鳳凰城航線，台積電工程師攜家帶眷赴美，這幾年更有超過三〇〇名台積電寶寶誕生，鳳凰城對華人月子中心、中文學校需求都相當強勁。

貿協透露，目前亞利桑那州的相關業務由貿協洛杉磯辦事處負責，另每年也有不少台商到拉斯維加斯參展，對台廠相當重要的CES消費性電子大展就在拉斯維加斯舉行，也同樣由洛杉磯辦事處協助。

達拉斯台貿專注半導體、AI鏈

未來亞利桑那州台貿中心成立後，將專注服務台積電供應鏈與其他台商，而洛杉磯辦事處可專注在南加州與拉斯維加斯業務，德州達拉斯台貿中心則服務半導體、AI伺服器組裝大廠為主，也會協助「台灣模式」配合民間企業在海外投資產業園區。

