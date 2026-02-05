熱門股》切入低軌衛星 友達漲停暖身法說

友達總經理暨友達智慧移動董事長柯富仁帶領團隊前往CES2026展。（友達提供）

面板廠友達（2409）受惠低軌衛星新題材發酵，加上面板報價觸底回升，吸引主力與法人進場回補，昨股價開盤不久即亮燈鎖住漲停，來到15.15元、成交量逾19萬張，提前為下週法說會暖身。

經濟部日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第2次決審會議，通過友達提出的「前瞻輕薄可透光低軌道衛星陣列天線模組開發計畫」。在全球低軌衛星通訊需求快速成長下，友達跨入相關關鍵模組開發，搭配近年積極轉型布局高附加價值垂直應用與智慧移動解決方案，讓市場對其未來營收結構多元化與成長動能增添想像空間。

基本面方面，面板報價在去年12月止跌後，今年開年即迎來好轉，電視面板報價全面上揚，並有機會帶動顯示器面板跟進漲價。法人預期，在報價回升帶動下，友達第1季淡季營運與獲利可望獲得支撐。

此外，友達子公司「友達智慧移動」首度於CES亮相，市場預期，友達將於下週法說會中釋出此次參展的正面成果與後續合作機會，為後市營運增添更多利多題材。（記者陳梅英）

