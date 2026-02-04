自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》年前內資結帳 3萬3千點難攻

2026/02/04 05:30

啟發投顧副總容逸燊分析，年前內資結帳賣壓使指數壓抑，3萬3000點暫時難越過。（資料照）啟發投顧副總容逸燊分析，年前內資結帳賣壓使指數壓抑，3萬3000點暫時難越過。（資料照）

印度輸美關稅下調至18%，樂觀消息激勵市場，美股四大指數反彈，日韓股市強彈，台股多頭重新拿回主導權，台積電（2330）、聯發科（2454）率領台股成功收復3萬2000點與10日線，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）再創新高價，中小型電子股活蹦亂跳，記憶體指標美光再創新高，但台灣記憶體族群在經歷前天跌停後籌碼大亂，昨日開高後跳水急殺，盤中華邦電（2344）、南亞科（2408）一度打至跌停，OTC指數開高後一度豬羊變色翻黑，盤面個股震盪激烈，不過加權指數終場仍大漲571.33點，收在3萬2195.36點，成交量增至8136億元。

啟發投顧副總容逸燊分析，年前高檔股票仍遭遇壓力，Sandisk大漲帶動記憶體族群開高，但直接跌破前天低點已形成出貨跡象，年前內資結帳賣壓使指數壓抑，3萬3000點暫時難越過，今年新題材低軌道衛星及矽光子相關個股表現強勢，資金仍在場內尋找機會，下半週可布局年後行情，進入3月市場將轉向殖利率題材。

統一證券指出，聯準會新主席被提名人華許的貨幣政策框架與川普政府的施政願景高度契合，長線展望應偏多看待，且過年後尚有MWC（世界移動通訊大會）及輝達GTC大會等題材，中長期多方架構未變，欲規劃抱股過農曆年者建議封關前5日低接布局，挑選市場認同度高之績優股分批布局。

三大法人昨合計買超約110.1億元，其中外資買超72.6億元、投信買超106.3億元、自營商賣超68.9億元；外資台指期淨空單昨減少1177口，累積外資台指期淨空單約2.65萬口。（記者卓怡君）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財